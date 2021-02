El Villarreal se estrella ante un rocoso y contundente Atlético (0-2)

El Villarreal no mereció un castigo tan cruel ante un Atlético tremendamente correoso y eficaz en las dos áreas. Jugó más y mejor el equipo de Emery, pero sigue pagando con dolorosas heridas su veleidades en las dos áreas y eso ante un rival de postín, penaliza. El 0-2 es excesivo, pero son ya siete partidos sin sumar de tres y la caída de la zona europea apunta a que algo no va bien. Los amarillos son ya séptimos, ahora mismo estarían fuera de Europa y dependerían del ganador de la Copa.

Simeone había vaticinado el día antes del partido que el Submarino saldría a defender y a buscar las contras para sorprenderle. La duda después de ver la puesta en escena del partido se centraba en si había tenido un lápsus mental y quería referirse a su equipo. Uno de los puntos fuertes del actual líder es su contundencia en las áreas y la fortaleza de su juego colectivo defensivo. Virtudes ambas que ahora mismo no son lo mejor de lo que puede presumir el equipo de Emery.

El cuadro amarillo tomó el control del balón y el Atlético se replegó bien y apostó por una presión baja pero asfixiante sobre su rival, pero cediéndole prácticamente medio campo. La traducción en el terreno de juego era un dominio aparente local, con detalles preciosistas, sobre todo de Chukwueze, que ocupó el puesto de Alcácer, baja por una sobrecarga, pero sin trascendencia en la creación de acciones de ataque. Más posesión grogueta, pero sin provocar apuro alguno a la zaga colchonera. El fútbol del Villarreal era equilibrado pero carente de mordiente, salvo los regates en zonas fuera de peligro del nigeriano.

El Atlético jugaba rezagado atrás, pero intentaba salir con peligro a la caza de un espacio libre, amparado en su fortaleza en su área. Todos los intentos del Submarino morían en la orilla.

Y, casi sin querer, la fortuna acompañó a los de Simeone, aunque el Villarreal estuvo falto de contundencia en una acción a balón parado. Savic ganó en el salto a Pau y el balón acabó superando Asenjo tras rebotar en Pedraza. Revisión del VAR durante dos minutos, suspense y gol legal para el cuadro visitante.

Sin peligro

Tener el balón y no crear peligro en fútbol es como tener una paella con los mejores ingredientes y no tener fuego para cocinarla. Solo un balón sobre Gerard, al que no pudo llegar con claridad, fue el único apunte de peligro reseñable para los de Emery en el primer tiempo. Y teniendo delante a un equipo tan duro como el Atlético y un 0-1 en contra es un mal indicador.

En la segunda parte, los rojiblancos tuvieron hasta tres llegadas de peligro en el primer cuarto de hora. Pau se complicó la vida en exceso y Luis Suárez puso a prueba la agilidad de Asenjo, demasiado probado anoche. Un nuevo error del ayer dubitativo e inseguro central amarillo concluyó con un tiro desde la frontal de Joao Félix que solo tuvo que aprovechar el regalo para marcar.

La contundencia del Atlético fue bestial para un Villarreal excesivamente penalizado y que se ofuscaba ante sus constantes intentos de derribar el muro de su rival. Unas veces por escasa precisión, otras porque delante tenía un hueso duro de roer y otras por la poca fortuna, pero Oblack apenas sufrió salvo un potente tiro de Baena que detuvo con cierto apuro. El Submarino acabó buscando con desespero el gol que le diera vida, pero sin acierto. Y sigue en barrena de resultados.

Ficha técnica:

0 - Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán, m.60), Capoue (Jaume Costa, m.71), Parejo, Trigueros (Baena, m.71), Chukwueze, Moi Gómez (Carlos Bacca, m.60) y Gerard Moreno.

2 - Atlético: Oblak, Vrsaljko, Savic, Felipe, Hermoso, Saúl, Koke, Llorente, Lemar (Joao Félix, m,.46), Correa (Torreira, m.83) y Luis Suárez (Kondogbia, m.75)

Goles: 0-1, m.25: Pedraza, en propia puerta.0-2, m. 69: Joao Félix.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a los locales Albiol y Jaime Costa y a los visitantes Felipe, Lemar y Saúl.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Santander disputado en el estadio de La Cerámica sin público en las gradas.