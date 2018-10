El Villarreal evita el KO sobre la campana

Un penalti por un claro agarrón a Funes Mori en el último segundo del partido salvó al Villarreal de la debacle en Moscú. Cazorla marcó la pena máxima y el árbitro señaló el final. Un segundo que resucitó al Submarino del KO que podía suponer una derrota en Rusia. El equipo de Calleja estuvo a punto de tirar por el desagüe las buenas sensaciones de 75 minutos y el descontrol y la anarquía absoluta del tramo final de un encuentro que se tuvo ganado y que pudo perderse junto con gran parte de las opciones europeas de superar la fase de grupos. Pero la fortuna, que tantas veces le ha sido esquiva, anoche le fue de cara en un partido trepidante, extraño y que al Villarreal se le fue de las manos. Un 3-3 final que desnuda la seguridad defensiva de la que se había hecho gala últimamente y rescata el gran potencial ofensivo que se le presume a los amarillos. Las opciones siguen intactas y el Villarreal depende de sí mismo.

El Villarreal diferente en Moscú. No solo por los seis cambios en el once respecto al once de partida ante el Valladolid, sino más bien por el cambio táctico y la apuesta por hombres de banda en el equipo. Calleja dispuso un 4-2-3-1 de inicio, lo que ya era una novedad, pero la gran sorpresa fue la disposición de Sansone y el nigeriano Samu Chukwueze en la segunda línea de ataque, por detrás de Ekambi, pegados a la cal.

Calleja fue valiente en sus planteamientos, con una de esas decisiones que te convierten en héroe o villano, según el transcurso de los acontecimientos, como era la titularidad de un chico del filial en el equipo titular, cuando estaba en juego la clasificación para Europa. Pero sobre todo volvió a demostrar que no es un hombre de ideas fijas e inamovibles y anoche optó por las bandas como arma clave para ganar en Moscú. Andrés, Bonera y Pedraza, fueron los hombres de refresco en el quinteto defensivo. Funes Mori, uno de los futbolistas clave en el cambio de fisonomía del Villarreal en las últimas jornadas, formó como mediocentro al lado de Trigueros, con Fornals por detrás de Ekambi y dos extremos —Samu y Sansone— que le dieron un aire renovado al Submarino. Más vertical y eléctrico, con más frescura y utilizando el contragolpe con gran peligro para los rusos, a quienes la presión más adelantada de los amarillos les molestó.

EL TEMPRANERO 0-1 / Las transiciones del Villarreal eran más rápidas de lo habitual y el desparpajo de Chukwueze y la velocidad de Sansone, junto a la posición entre líneas de Fornals, dibujaban un Villarreal más imprevisible y eléctrico, que mantenía unas prestaciones defensivas muy altas. En la medular se movía el balón con rapidez y precisión, con los rusos corriendo siempre tras la pelota. El gol se le estaba resistiendo al equipo de Calleja, pero cuando dispones de tanto talento individual es solo cuestión de paciencia. Ekambi explotó ayer sus grandes cualidades como la movilidad, el regate, el desmarque y la capacidad para aprovechar los grandes espacios al contragolpe. El 0-1 llegó en un pase interior de Trigueros al camerunés, quien se deshizo de dos rivales en el área con una facilidad pasmosa y conectó un tiro potente y colocado a la escuadra de Maksimenko.

El Villarreal estaba enchufado y peleaba cada palmo de terreno como si fuera una final. Los amarillos se hartaron de robar balones, exhibiendo un espíritu combativo y competitivo con el que es muy complicado perder. Las contras del Villarreal llevaban el partido más cerca del 0-2 que del empate. Pero unas claras manos del italiano Nicola Sansone, innecesarias en una acción sin aparente peligro, fueron castigadas con penalti, transformado por Zé Luís. El Spartak se encontró con un regalo que ni buscó ni tampoco mereció y alcanzó la media parte vivo.

Pero el Villarreal regresó del vestuario encoraginado y pretendiendo restablecer su superioridad en el juego y en el marcador. A los tres minutos de volver al campo, Fornals conectó un potente disparo que restablecía el yellow power. Y Calleja ordenó un cambio táctico metiendo más pólvora con Gerard, rediseñando el dibujo a un 4-4-2. Pese a ello, el Submarino dio un pasito hacia atrás, para buscarle las cosquillas a un Spartak obligado a estirarse y a dejar espacios a la espalda. Fornals cogió el mando y se cansó de apretar la tecla del contragolpe una y otra vez pero no logró echar tierra de por medio y el partido seguía abierto para el Spartak. Un gol anulado por fuera de juego y un balón en el poste a 13 minutos del final, avisaban de que al enemigo no se le puede dar ni el más mínimo respiro.

Los rusos echaron mano de las vidas que les quedaban todavía y un balón colgado al área concluyó con un certero remate de cabeza de Zé Luis incrustado entre los dos centrales amarillos.

FINAL DE INFARTO / El Villarreal había perdido el sitio y el control cuando parecía tenía el triunfo en la mano. El Spartak había renacido y se volcó hacia la portería de Andrés, quien tampoco anduvo fino en los minutos finales. Y cayó el 3-2, en plena cadena de errores. Melgarejo, tras un rechace en el poste, dio un vuelco increíble y sorprendente. Todavía quedaban más sorpresas y el Villarreal se levantó de la lona sobre la bocina. Penalti en el último segundo y gol de Cazorla. Del KO al OK de forma milagrosa. Un 3-3 para aprender.

