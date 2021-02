El Villarreal femenino tiñe de amarillo el derbi ante el Valencia B (1-2)

El equipo femenino del Villarreal suma y sigue. Tras empatar la pasada semana en casa frente al Alabacete, el conjunto amarillo se impuso (1-2) esta tarde en el derbi disputado en la Ciudad Deportiva de Paterna ante el Valencia B. Un doblete de Sheila Guijarro marcó las diferencias y rubricó la victoria del Submarino.

El conjunto de Sara Monforte, campeón matemático del Subgrupo Sur B de Reto Iberdrola, sacó los tres puntos en el campo del filial del Valencia en un partido muy completo de las 'groguetes'. La escuadra de la Plana Baixa salió con Elena de Toro; Paula Arce, Lara Mata, Giménez, Albeta; Coronel, Sara Medina, Bea Prades, Sara Martínez; Rubi Soto y Sheila Guijarro; también jugaron Cristina Díaz, Laura Royo, Kareylen y Marta Querol.

Desde el primer minuto se vio a un equipo que tuvo el control del encuentro, algo que se vio reflejado en el marcador desde bien pronto, no en vano, a los dos minutos Sheila Guijarro recogió un rechace dentro del área para poner por delante a las visitantes. Sin dar opción a la reacción, tan solo siete minutos después, llegó el segundo, nuevamente obra de Sheila Guijarro, que materializó un golazo en un sensacional movimiento individual.

En la segunda mitad el cuadro de Sara Monforte impuso su oficio ante un filial valencianista que buscó el gol que le metiera en el partido, pero las amarillas ofrecieron pocas concesiones. Pese a ello, el Villarreal no terminó de sentenciar el encuentro y, en la recta final del mismo, encajó el 1-2, obra de Aguado, concretamente en el minuto 90. En el descuento las vila-realenses no se dejaron sorprender y no hubo variaciones.

De esta forma el Submarino amarillo consiguió su decimotercera victoria en 15 partidos y la próxima semana cerrará en casa la primera fase de la liga frente al único equipo que le ha podido ganar en el presente ejercicio, el Real Unión de Tenerife Tacuense.