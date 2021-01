Villarreal-Granada: la batalla por la zona Champions tiene una cita en La Cerámica

Europa en juego esta noche en el Estadio de la Cerámica. En una hora atípica, las 21.30 horas, tardía y con previsión de bajas temperaturas, Villarreal y Granada se ven las caras en el coliseo amarillo con algo más que tres puntos sobre el tapete verde del campo groguet. Amarillos y nazarís pelean por la parte alta de la clasificación, y mientras los de Unai Emery quieren seguir conservando su estatus de equipo de zona Champions, los de Diego Martínez tienen una inmejorable oportunidad de reengancharse a la 4ª plaza, la que ostenta en estos momentos el Submarino.

Cinco puntos separan a unos y otros, por lo que para el conjunto de la Plana Baixa la de hoy es una excelente ocasión para asestar un golpe casi moral a los andaluces, en el duelo en el que se cierra la primera vuelta del campeonato, ya que los distanciaría a ocho puntos. Por contra, los de Diego Martínez saben que el choque de esta noche es vital si no quieren alejarse de la zona de privilegio.

Además, el factor local se antoja determinante, ya que las trayectorias de ambos conjuntos en el presente ejercicio invitan al optimismo. Mientras que el Villarreal es uno de los mejores equipos en casa del campeonato, invicto tras 9 partidos, con cinco victorias y cuatro empates, el Granada es uno de los peores visitantes de LaLiga, con solo dos victorias a domicilio en ocho partidos, con un empate y cinco derrotas.



EL ONCE PREVISTO / Estadísticas al margen, no hay que olvidar que el Submarino afronta este encuentro con las sensibles bajas de Alberto Moreno, Vicente Iborra, Mario Gaspar y Samu Chukwueze --aquejado de problemas inguinales--, siendo el regreso de Paco Alcácer a la convocatoria la novedad positiva, tras cinco semanas fuera, en las que se ha recuperado de una rotura en el bíceps femoral.

Con Capoue ya consolidado en la medular, con Moi gómez a pleno rendimiento y Coquelin ya totalmente recuperado, como demostró ante el Tenerife, está previsto que Emery apueste por el once tipo de las últimas jornadas.

Por tanto, Asenjo estará en portería, la defensa la formarán Rubén Peña y Pedraza como laterales y Albiol y Pau Torres como centrales; por delante, Capoue será el pivote en la medular, escoltado por Trigueros y Parejo para liderar la sala de máquinas; mientras que en ataque, las alas serán para Gerán Moreno y Moi Gómez y la punta de lanza, para la gran sensación de LaLiga en lo que llevamos de 2021, el goleador Fer Niño.

Un partido más importante de lo que parece, clave para las aspiraciones europeas de un Submarino que apunta alto en el presente ejercicio y hoy no puede fallar.