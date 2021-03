El Villarreal se juega los cuartos

El Villarreal CF se juega los cuartos esta noche. Con el doble sentido de la palabra, porque avanzar en Europa es un buen aporte para las arcas del club y también un refuerzo anímico para un equipo que ha mantenido un buen nivel competitivo pero al que los resultados le han penalizado en LaLiga. Ante el Dinamo de Kiev se juega su octavo pase a una ronda de cuartos de una competición europea: dos en Champions, una en la extinta UEFA y tres en la Europa League. El 0-2 es una garantía pero no es dinero contante y sonante en la cuenta. Falta rematar la faena y la eliminatoria anterior ante el Salzburgo ya fue un aviso serio.



El partido llega en un buen momento de resultados, con dos victorias consecutivas en Europa y Liga, después de la victoria en la ida y en Eibar. Poco a poco va recuperando efectivos Emery, aunque para la visita del Dinamo se ha caído de la convocatoria el portero habitual en la competición europea: Gero Rulli. Por contra, Rubén Peña ya trabaja con normalidad con el grupo y podría regresar, cuanto menos, a la convocatoria. Incluso es factible la titularidad de Mario Gaspar, que ya disputó unos minutos en Eibar. El de Novelda confirmaba su recuperación: «Solo me falta ritmo de partidos pero ya llevo dos semanas trabajando a tope y jugar en Eibar un rato ya fue un buen primer paso para mí. Si juego o no es cosa del míster».



Fuera del equipo seguirán los lesionados Alberto Moreno, Vicente Iborra y Francis Coquelin, a los que se le suma la ausencia para este partido de Pau Torres y del guardameta Gero Rulli. No se prevén demasiados cambios en el once, solo de jugadores con molestias. En defensa podría estar Mario como lateral derecho, Raúl Albiol y Funes Mori como centrales, y con Pedraza de lateral izquierdo, un centro del campo con Étienne Capoue, quien no podrá jugar contra el Cádiz por sanción, Manu Trigueros y Dani Parejo, y acompañados en ataque por Gerard Moreno, Paco Alcácer y Moi Gómez.

El Dinamo de Kiev viajó a Vila-real consciente de las dificultades de superar el 0-2, pero también agarrándose a sus buenas actuaciones europeas lejos de Kiev. Mircea Lucescu no pierde la esperanza de que sus noveles den un golpe sobre la mesa en Vila-real. Los ucranianos demostraron el fin de semana ante el Zorya, tercer clasificado en la liga, que no se han venido abajo después de caer ante los españoles y derrotaron a su rival (0-2) con dos goles en la segunda parte de Vesedin y Sydorchuk, que a buen seguro serán titulares hoy en La Cerámica. El Dinamo, que mantiene así cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, el Shakhtar, repitió el mismo once que en el partido de ida, con la excepción de Gerson Rodrigues, quien salió desde el banquillo.

Tsigankov, que volvió ante el Villarreal y demostró que es un jugador clave en el fútbol ofensivo de su equipo, tras varias semanas en el dique seco, parece totalmente recuperado. Un nuevo pase a cuartos está en juego.