El Villarreal necesita liderazgo

Dicen que la historia es cíclica y los acontecimientos se repiten. Yo creo que es pedagógico mirar hacia atrás y aprender. Anoche, en el estadio de La Cerámica, como a muchos, nos vino a la cabeza aquella tarde del 13 de mayo del 2012 en la que el Villarreal descendió a 2ª A contra el Atlético. El primer golpe fue echar la culpa al Valencia o a los Godí y cia. El transcurrir de los días dejó paso a la sensatez y a nadie se le escapó que la responsabilidad quedaba en casa. Una temporada de discusiones en el vestuario, cruces de egos entre estrellas cuyo brillo eran tan oscuro que ni ellos mismos veían su responsabilidad, y tres entrenadores en el camino. Aquel año nunca se estuvo en descenso hasta el último suspiro. Nadie se creyó que el peligro era real hasta que sucedió.

Esta temporada sí. Faltan 19 jornadas y todos somos conscientes de que puede suceder otra vez. Es una ventaja grande si todos se dejan de un lado este divismo del fútbol que yo detesto tanto. El Villarreal necesita ahora liderazgo, compromiso y gente eficaz, que no es lo mismo que eficiente.

Todos deben impregnarse del espíritu del 2013 que devolvió al Villarreal a Primera: humildad, sufrimiento y responsabilidad. Y para ello hace falta liderazgo y madurez. Liderazgo en todas las parcelas del club y autocrítica. No tengo duda alguna de todos quieren ver al Villarreal en Primera. Ahora todos deben hacer bien su trabajo en la dirección que toca y no el de los demás. El tuyo bien hecho y con eso basta. Un ejemplo fue Toko-Ekambi anoche saltándose las normas y queriendo hacer el trabajo designado a Cazorla. No crucificaré al camerunés por ello, porque si hubiese acertado nadie se acordaría de su falta de eficacia y pensarían que fue eficiente.

El liderazgo dentro del campo corresponde a Asenjo, Mario, Bacca, Cazorla, Iborra, Javi Fuego, Jaume Costa, Álvaro… a los veteranos. Ellos deben ser los líderes positivos.

No aplaudí el cambio de entrenador, porque huyo de las corrientes populistas. Calleja era corresponsable pero quería al club y a su trabajo. Con errores, pero con honestidad. Y sabía dónde estaban los problemas. Le apoyé, igual que lo haré con Luis García, otro hombre dedicado y profesional. Él es quien manda ahora y es el entrenador del Villarreal, es decir, el mejor de LaLiga.

El liderazgo se extiende también a la cúpula del club. No se puede estar escondido en la cueva. Aunque se tenga la certeza de supervisar todo, se pierde el liderazgo emocional, se deja de tomar el pulso al sistema, se deja de sentir el ritmo del corazón y poco a poco su latido. La directiva debe provocar que la energía circule y acariciar y mimar el campo emocional del sistema. Recoger el sentir de lo que se piensa en la calle y no estar apartado de ella. Y Fernando Roig, Llaneza y Negueroles llevan tiempo desaparecidos. Hasta yo echo de menos las sabias palabras de Llaneza, la mirada fija y convincente de Fernando Roig o el análisis de Negueroles.

Y me dejo a la afición y al llamado entorno. Me encanta el gran trabajo que está haciendo la grada de animación del gol norte. Esa es la linea para todo el estadio. El Villareal lo tiene mucho más difícil que otros clubs con mayor repercusión social y mediática. Por tanto, como los galos de Astérix y Obélix hay que hacerse fuertes. No queda otra que remar y remar. La historia nos avisa con tiempo porque queda medio campeonato. Hace seis años Mediterráneo tituló en su portada Volveremos el día que el Villarreal descendió… y volvimos. Hoy les digo que Sí, se puede. Y podremos con la ayuda de jugadores, directivos y afición. Seguro.

cinco fichajes, cedidos

Es un momento también para ejercer la autocrítica interna. Algo ha cambiado en el Villarreal en materia deportiva. Y los errores se deben de corregir con urgencia. Les voy a presentar un dato que el propio presidente ya habrá analizado. Cinco de los fichajes importantes no están hoy bajo las órdenes de Luis García Plaza. Los cinco están cedidos en otros clubs y la inversión en ellos supera los 70 millones. Hablo de Sansone y Roberto Soriano (Bolonia), Semedo (Huesca y en busca de nuevo club), Enes Ünal (Valladolid) y Cheryshev (Valencia). Me dejo a Layún que ayer no estaba ni citado. También en esta parcela se podría hablar de ser eficaz. Como tantas veces le he oído escuchar al presidente, no pueden permitirse tantos errores.

jlizarraga@epmediterraneo.com

@josellizarraga