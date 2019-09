El Villarreal no da opción y le inflige una manita al Collerense

El Villarreal castigó duramente al Collerense en su primer encuentro en casa en la Reto Iberdrola. Un doblete de Nazaret, en un primer tiempo más equilibrado, abrió el camino de la victoria. La segunda mitad solo tuvo un color, el amarillo, en especial tras el tercer tanto, obra de Naiara. Aixa Salvador e Iris Domínguez cerraron la goleada.

El Submarino salió sin complejos a un partido que dominó desde los primeros compases del mismo. Si el terreno de juego hubiera sido una balanza, el campo visitante hubiera quedado desequilibrado. Sin embargo, las ocasiones de gol no llegaban, ni de un lado, ni del otro. Las amarillas lo intentaban a balón parado, y así llegó el primer tanto del duelo, en un saque de esquina que cabeceó a la red Nazaret.

Las baleares casi no reaccionaron con algún ataque ocasional que apenas entrañó verdadero peligro sobre el arco defendido por Sanjuán. Pasada la media hora de juego las groguetes gozaron de un par de acciones para abrir brecha en el marcador, en sendos manos a mano de Nazaret, que no pudo definir la atacante amarilla. No obstante, al filo del descanso la local Nazaret culminó una rápida transición, con un tiro cruzado, para cerrar el primer acto con el 2-0 en el luminoso. La única noticia negativa del primer tiempo para las chicas de Sara Monforte fue la lesión de Marieta, que tuvo que retirarse a vestuarios de forma obligada siendo relevada por Ayaki.

Huracán amarillo // La segunda mitad comenzó con alternativas pero los acercamientos más peligrosos los protagonizó el Villarreal. Uno de ellos pudo ser clave para sentenciar el choque poco antes del ecuador del segundo acto, en una cabalgada de Nazaret, que puso el pase de la muerte para Aixa, pero ésta no acertó en la definición. La propia Aixa volvió a tener un nueva oportunidad para mandar el partido al congelador, pero cruzó excesivamente el esférico.

El encuentro estaba para el tercer tanto groguet y éste llegó en las botas de Naiara. A pesar del marcador, las locales no bajaron el pistón y Aixa Salvador, que ya tenía el gol entre ceja y ceja, marcó a placer el cuarto y tuvo el quinto, tras en un mano a mano tras cerrar una gran jugada individual. Pero no se quedaría sin la manita el Villarreal, ésta llegó en un sensacional lanzamiento de falta ejecutado por la mediapunta Iris Domínguez, que colocó el cuero en la misma escuadra.