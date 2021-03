El Villarreal no se fía del Dinamo de Kiev, adicto a ganar a domicilio

No relajarse y confianza cero. Esas son las dos premisas de Unai Emery a sus futbolistas con vistas al partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, en el que el Villarreal debe saber conservar la renta obtenida en casa del Dinamo de Kiev, al que venció por 0-2 la pasada semana en la ida. Un resultado que puede parecer cómodo y que invita a creer que la eliminatoria está prácticamente resuelta, pero ante el conjunto ucraniano será otro cantar, ya que el equipo de Lucescu es un adicto a ganar lejos del Olímpico.

El rival del Submarino en la Europa League es uno de los equipo más fiables a domicilio de todo el panorama futbolístico internacional. De hecho, los ucranianos no han perdido partido alguno en el presente ejercicio en la Premier League de Ucrania y han solventado las eliminatorias en competiciones europeas de esta campaña gracias a sus victorias como visitante.

Unai Emery no se fía

Una circunstancia que en la nave amarilla no ha pasado desapercibida. De hecho, el entrenador del Villarreal, Unai Emery, destacaba el pasado domingo, tras el triunfo en Ipurúa ante el Eibar, que «la eliminatoria no está resuelta, para nada, ya que es un equipo con mucha llegada».

«El Dinamo va a ser muy peligroso en nuestro estadio, ya que lo es siempre fuera de casa, como demostró en el Camp Nou, donde tutearon al Barcelona y todos pudieron ver lo que le costó poderles ganar (2-1)», insistió.

Números esta temporada

El Dinamo de Kiev ha disputado esta temporada 9 partidos de la liga ucraniana a domicilio, con 8 victorias y un empate, es decir, no conoce la derrota, con 25 goles a favor y 5 tantos en contra.

Además, superó al Shakhtar Donetsk a domicilio en la Supercopa ucraniana por 1-3.

Sorprende que en las dos eliminatorias a doble partido que ha disputado en Europa las ha superado con victoria a domicilio en el partido de vuelta. La primera fue en la previa de la Champions League ante el Gante belga (1-2 a domicilio) y la más reciente, en la vuelta de dieciseisavos de final ante el Brujas en feudo ajeno, con triunfo por 0-1 tras el 1-1 del enfrentamiento de ida.

En Champions cayó ante Barcelona (2-1) y Juventus (3-0), empatando ante el Ferencvaros (2-2). En resumen, 12 victorias, un empate y dos derrotas fuera de casa en el presente ejercicio.