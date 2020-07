El Villarreal de la nueva normalidad es de Champions (0-2)

Final del partido: Es-pec-ta-cu-lar. Un partido más, el Villarreal ha sumado de tres. Lo ha conseguido en el campo del Betis, en un partido que se le puso muy de cara ya en el minuto 7, cuando Gerard Moreno transformó un penalti provocado por Bacca. A la media hora, el propio Gerard Moreno marcó el segundo. El 0-2 ya no se movería en el marcador, pero el partido sirvió para que el Submarino demostrara una vez más que está de dulce. Gran encuentro de los amarillos, que han sumado la friolera de 16 puntos de 18 posibles en la reanudación del campeonato, siendo el mejor equipo hasta el momento en estas seis últimas jornadas. A tres puntos se quedan de la zona Champions los de Calleja y lo cierto es que jugando de esta manera, jugar la Liga de Campeones la próxima temporada no es una quimera, ni una utopía, ni un sueño, sino más bien un objetivo real, difícil, pero no imposible. Endavant!

Minuto 86: Buena asistencia de Ontiveros, que ha recibido el balón tras un nuevo taconazo de Alcácer, y el disparo de Cazorla se va fuera por poco. Se está gustando el Villarreal.

Minuto 82: Cómo juega este Villarreal. Mamma mia! Vaya taconazo de Alcácer para dejar solo a Cazorla, que no ha marcado por poco. En la siguiente jugada, Samu Chukwueze ha hecho lo que ha querido dentro del área y solo le ha faltado la definición para marcar el 0-3. Plácida segunda mitad del Submarino. Mucho talento tiene Javi Calleja a sus órdenes.

Minuto 73: A punto Bacca de marcar el tercero. El colombiano se ha encontrado con el balón en las proximidades de la portería del Betis tras un error en la salida de balón del equipo verdiblanco y su disparo se ha marchado por poco.

Minuto 64: Han entrado Bruno y Cazorla por Anguissa y Moi Gómez. Antes ha abandonado el campo el bigoleador Gerard Moreno, entrando en su lugar Paco Alcácer.

Descanso del encuentro: Manda el Villarreal por 0-2 en el electrónico.

#RealBetisVillarreal | 0-2 🚨 45'+4' | DESCANSO EN SEVILLA. Completísima primera parte de un Submarino lúcido, trabajador y que demostró un enorme acierto. Los amarillos se marchan con una gran ventaja al descanso gracias a un @GerardMoreno9 estelar que anotó 2 tantos. ¡Vaamooos! pic.twitter.com/FAzGfssZyV — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 1, 2020

Minuto 45: Expulsado por doble amarilla Fekir. Se queda con un hombre menos el Betis. Todo de cara para el Submarino en la segunda mitad.

Minuto 30: Goooooooooool de Gerard Moreno. Segundo del pichichi amarillo, que ha aprovechado una asistencia de Ontiveros para marcar el 0-2. Está de dulce el Villarreal y está de dulce Gerard, que ha recortado a Sidnei y superado a Joel con un disparo raso.

Minuto 15: Gol anulado al Betis por fuera de juego después de una falta.

Minuto 6: Gooooooool de Gerard Moreno. Transforma el delantero catalán un penalti provocado por Carlos Bacca, que ha sido agarrado con claridad por Bartra dentro del área.

Arranca el Betis-Villarreal.

Alineación del Villarreal: Asenjo; Rubén Peña, Albiol, Pau, Alberto Moreno; Trigueros, Anguissa, Moi Gómez, Ontiveros; Gerard Moreno y Bacca.

Alineación del Betis: Joel; Emerson, Mandi, Sidnei, Bartra, Pedraza; Guardado, Guido, Canales, Fekir; Borja Iglesias