El Villarreal pretende asaltar la zona europea tumbando al Eibar

Dar continuidad a la racha y asaltar la zona europea, ese es el propósito de Javi Calleja y del Villarreal con vistas al duelo de esta tarde en Ipurúa, en el que pretenden dar buena cuenta de un Eibar que no atraviesa su mejor momento y en el que el técnico amarillo podría dar entrada a dos o tres novedades en relación a su once tipo, al tratarse de jornada intersemanal.

Tras la derrota y la mala imagen ofrecida por el Eibar en Valladolid, los armeros están obligados a sacar su mejor versión ante el Submarino en su feudo, el escenario en el que se transforman y son capaces de todo.

Lo necesitan porque los 9 puntos que reflejan su casillero empiezan a ser preocupantes y lo pueden ser más si no logran un resultado positivo. Y de ello quiere aprovecharse el conjunto de la Plana Baixa para seguir navegando por la zona noble.

SEGUIR EN LÍNEA CRECIENTE / El Villarreal llega a Ipurúa con el objetivo de mantener su buena dinámica de juego y resultados, sumando una tercera victoria consecutiva para asentarse en la zona europea de la clasificación.

Los groguets siguen con la baja de Bruno Soriano, al que se han sumado esta semana el lateral Alberto Moreno y el centrocampista Manu Morlanes; mientras que Rubén Peña, que sigue con molestias en su rodilla derecha, es duda, por lo que Calleja ha convocado a diecinueve jugadores.

Si se confirma su baja, el técnico no podrá contar con sus dos laterales titulares, lo que obligaría a Calleja a recuperar a Mario Gaspar y Xavier Quintillà para el equipo inicial en suelo armero.

POSIBLES NOVEDADES / Respecto al posible once, el técnico reconocía ayer que puede haber rotaciones en el equipo, algo que no ha hecho todavía en esta temporada. Unos cambios que no parece que vayan a ser radicales y que podrían significar la entrada, además de Mario y Quintillà, de algunos jugadores que vienen destacando en los últimos partidos como Samu Chukwueze, Manu Trigueros e incluso Ontiveros.

Otra opción en la alineación inicial amarilla podría ser que Gerard caiga en banda, y que sea Ekambi el referente arriba. Una posibilidad que ya se ha dado en los dos últimos partidos, y por la que Javi Calleja apuesta para dar más equilibrio en banda. Aunque el camerunés podría iniciar el duelo en el banquillo.

El posible once podría ser el formado por Asenjo en portería; Mario, Albiol, Pau y Quintillà en defensa; Iborra por delante, con Anguissa y Trigueros como interiores, Chukwueze y Moi u Ontiveros en banda; y en punta uno del trío Gerard, Ekambi y Bacca.

En cuanto a los locales, la defensa adelantada que tan buenos resultados le ha dado en muchos partidos a Mendilibar parece hacer aguas últimamente, ya sea porque los rivales conocen bien el juego armero o porque los errores en la zona se suceden.

Con todo, es una verdadera incógnita conocer el once que presentará Eibar, aunque es muy probable que se vean bastantes caras nuevas. De Blasis, Sergio Álvarez, Inui o Enrich pueden ser titulares en un Ipurúa que quiere respirar tranquilo pasando o al menos alcanzando la psicológica barrera de los 10 puntos.