El Villarreal pretende que La Cerámica sea una olla a presión

Generar un ambiente ensordecedor, llevar al Submarino amarillo en volandas, darlo todo por y para el equipo, en definitiva, convertir el Estadio de la Cerámica en una auténtica olla a presión. Con dicho propósito, el Villarreal ha diseñado una serie de iniciativas con vistas al trascendental partido ante el Espanyol del próximo domingo (12.00 horas) en el coliseo amarillo.

Es por ello que la entidad de la Plana Baixa tiene dispuestas una serie de actividades que harán que el feudo groguet sea lo que futbolísticamente hablando se considera un infierno ante el conjunto blanquiazul.

GENERAR MUCHO RUIDO / Por dicho motivo, el club repartirá hasta 15.000 aplaudidores en todos los sectores del estadio para que la afición amarilla aliente a los suyos durante el trascendental encuentro liguero. Además, el córner del Fondo Norte contará con un grupo de percusionistas y un trompetista que marcarán el ritmo de la animación en el duelo.

desde la MEGAFONÍA / Por si fuera poco, durante el importantísimo encuentro ante los periquitos, la megafonía del Estadio de la Cerámica entonará el conocido tema We will rock you en acciones de peligro a balón parado a favor del Villarreal, para que, con los aplaudidores, la afición amarilla pueda seguir el ritmo del famoso título del grupo musical Queen.

en LA GRADA DE ANIMACIÓN / Es más, aquellos abonados que quieran vivir el encuentro desde la Grada de Animación durante el choque ante el Espanyol, pueden solicitar la reubicación en las dos tiendasoficiales del Villarreal.

Sin duda, todo está dispuesto para que el coliseo amarillo sea una olla a presión en la primera final de la nueva era Calleja.