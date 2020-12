Aplazado el Villarreal-Qarabag por el coronavirus

El Villarreal CF no podrá disputar este jueves el último partido de la fase de grupos de la Europa League. Un brote de coronavirus en la plantilla del Qarabag llevó al club de Azerbaiyán a solicitar el aplazamiento de dicho encuentro al no contar con el número mínimo de jugadores para poder viajar y competir en condiciones, por lo que la UEFA aprobó su petición y optó por aplazar inicialmente el encuentro previsto en el Estadio de la Cerámica.

El organismo del fútbol internacional se mantiene en permanente contacto con ambas entidades para ver si finalmente se cancel el encuentro al no jugarse ninguno de los dos rivales nada o se busca otra fecha en el calendario para que pueda disputarse el choque y dar por concluida la fase de grupos de la Europa League.

Y es que el Villarreal ya se había asegurado su pase a la siguiente ronda como primero del grupo I (13 puntos), mientras que los azerbaiyanos no tenían posibilidad alguna de pasar al ser últimos en la clasificación con tan solo un punto. En este sentido, en caso de que finalmente se decidiera suspender definitivamente el choque, en el Villarreal todavía no saben si se les daría el partido por ganado o no se tendrían en cuenta los tres puntos en juego.

El Qarabag anunció en su web el listado de los once jugadores afectados por el coronavirus, bajas que se sumaban a las de otros dos futbolistas que tampoco podrían haber participado en el encuentro contra el Villarreal al estar lesionados como son Bedavi Huseynov y Patrick Andrade. La lista de afectados por el covid la forman Shahruddin Mahammadaliyev, Jaime Romero, Gara Garayev, Emil Balayev, Ismail Ibrahimli, Toral Bayramov, Mahir Emreli, Abbas Huseynov y Kevin Medina, Maxim Medvedev y Musa Gurbanli.

En total, 13 bajas en las filas del Qarabag que llevaron al club de Azerbaiyán a suspender su partido de liga del pasado fin de semana ante el Gabala ya que, entonces contaban con siete jugadores positivos por covid-19. En las últimas horas han sido otros cuatros los que han dado positivo al efectuarse las pruebas PCR previas a viajar a España como estaba previsto sucediera este miércoles ya que estaba todo organizado para que el equipo azerbaiyano se entrenara a última hora de la tarde en el Estadio de la Cerámica, en la previa al último encuentro de la fase de grupos.