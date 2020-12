El Villarreal quiere hundir a Osasuna en El Sadar

Ganar y romper la dinámica de cuatro empates consecutivos que acumula el conjunto amarillo en LaLiga. Ese es el reto con el que afronta el Submarino el encuentro de esta tarde en el siempre complicado estadio El Sadar ante el Atlético Osasuna (18.30 horas, Movistar+). Un duelo en el que el Villarreal llega a Pamplona tras una semana intensa, marcada por la plaga de lesiones, la goleada a favor en el partido de Copa del Rey ante el Leioa, de Segunda División B, pero en el horizonte con la sucesión de tablas en el marcador en las últimas jornadas del campeonato.

El equipo de Unai Emery arrancó la semana con una triste noticia. La confirmación de la lesión de Vicente Iborra, que con el ligamento de la rodilla izquierda dañado ya no volverá a jugar en lo que resta de esta temporada.



Una lesión a la que se suman las bajas de jugadores importantes como el ecuatoriano Pervis Estupiñán, el goleador valenciano Paco Alcácer, Alberto Moreno y Francis Coquelin, mientras que Moi Gómez y Rubén Peña, e incluso el colombiano Carlos Bacca podrían regresar a la convocatoria esta jornada tras mejorar considerablemente de sus problemas físicos.

Además, a la lista de bajas se debe sumar la ausencia de Alfonso Pedraza, que vio la quinta tarjeta en el partido anterior.

El equipo viene de golear en Copa del Rey por seis a cero al Leioa, lo que rompe una racha de cuatro empates en el campeonato de Liga, lo que ha hecho que el equipo pierda parte de su ventaja en plazas europeas.



Por ello, el conjunto de Unai Emery buscará reencontrarse con la victoria en Pamplona, en un partido en el que se enfrentan a un rival necesitado y en una situación muy complicada, ya que los de Jagoba Arrasate están en zona de descenso.

Es por ello que respecto al posible once, la idea del entrenador del conjunto amarillo pasa por mantener la base del equipo que viene jugando el campeonato de liga, un grupo que descansó en este jornada de Copa, salvo algunas excepciones, y en el que destacará la presencia del defensa central argentino Juan Foyth como centrocampista por delante de la defensa, como ya hizo en el partido copero la baja de Vicente Iborra.

Además, está previsto que sea Jaume Costa quien supla la ausencia por sanción de Alfonso Pedraza, mientras que la otra gran duda radica en ataque, donde la primera opción es la de ubicar a Gerard Moreno como 9 de referencia, con Chukwueze y Kubo o Yermi en los extremos; mientras que la alternativa a esto sería la de desplazar a Gerard a un extremo, con el nigeriano en el otro y situar a Fer Niño como delantero centro.

Así, el once que podría plantear Emery no diferirá en exceso del formado por Asenjo en portería; Mario, Albiol, Pau y Jaume Costa en defensa; Foyth, Parejo y Trigueros en el centro del campo; con Chukwueze, Kuko o Yeremi y Gerard Moreno en ataque.



El Submarino tratará de alargar la mala racha de los navarros. El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, reconoció ayer que están ante un «reto mayúsculo», en el que buscarán no caer en las desconexiones y errores defensivos cometidos en las últimas fechas. Los de Tajonar encadenan seis jornadas sin ganar en las que han ido bajando de posiciones hasta colocarse como farolillo rojo de la clasificación con la derrota en Valladolid por 3-2 como última oportunidad perdida.

Arrasate tildó a los jugadores del Villarreal como «una grandísima plantilla que juega como equipo además de estar bien entrenada», por lo que su equipo tendrá que mostrar su «mejor versión» para así tener opciones de sumar los tres puntos en juego.

Sin duda, buen momento para el Submarino de hundir a un rival casi ahogado como Osasuna.