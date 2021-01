El Villarreal quiere reconciliarse con la victoria en casa dos meses después ante el Levante

Reconciliarse con la victoria en el Estadio de la Cerámica dos meses después e iniciar una nueva dinámica ganadora, esa es la empresa con la que afronta el Villarreal CF el derbi regional de hoy, a la hora de la comida (14.00 horas, Movistar+), en el que el conjunto de Unai Emery recibe al Levante UD, equipo que llega en un buen momento y tras una gran dinámica de resultados.

Amarillos y granotas estrenan el año en coliseo de la Plana Baixa con un partido en el que ambos esperan les sirva para consolidar sus respectivos proyectos y reafirmar los objetivos para la presente temporada, con los groguets inmersos en la pelea por Europa.

Sin duda alguna, los de Emery necesitan volver a ganar en casa tras tres igualadas consecutivas (Real Madrid, Elche y Athletic Club) y así mantenerse en puestos europeos, ya que el Submarino no vence en su estadio desde el pasado 2 de noviembre, justo ahora dos meses, cuando se impuso al Real Valladolid por 2-0.

Por su parte, el Levante pretende ratificar a domicilio el cambio de tendencia que ya ha demostrado con sus tres victorias seguidas en el estadio Ciutat de València.



REENCONTRARSE A SÍ MISMO / El conjunto de Unai Emery cerró el 2020 con una derrota en Sevilla por 2-0 con lo que puso fin a una racha de diecinueve partidos seguidos sin perder y ahora necesita reencontrarse con el triunfo.

En lo deportivo, en el Villarreal, a las bajas de larga duración de Alberto Moreno y Vicente Iborra, se suman las de Mario Gaspar, Paco Alcácer y Francis Coquelin, todos ellos lesionados con problemas musculares y que no se vestirán de corto en la tarde de hoy.



LA INCÓGNITA DE FOYTH / Una de las grandes preocupaciones e incógnitas del técnico amarillo será la duda hasta el último momento el defensa argentino Juan Foyth, que desde hace un par de semanas juega con molestias en un tobillo. Su ausencia, si se confirmara, supondría un problema añadido para Emery, que ha utilizado a Foyth como centrocampista defensivo ante las ausencias de los lesionados Iborra y Coquelin.

A ello se suma que el club todavía no puede contar con el reciente fichaje Étienne Capoue, un hombre contratado para jugar en esa posición, pero que todavía no puede ser inscrito.

En caso de no poder contar con Foyth, los tres mediocentros serían Parejo, Trigueros y Moi Gómez, que retrasaría su posición, mientras que Yeremi Pino entraría en el once para acompañar a Gerard Moreno y Bacca en punta.

Precisamente la titularidad del colombiano en detrimento de Fer Niño se antoja como la gran novedad en un once que estaría formado por Asenjo en la portería; con una defensa integrada por Rubén Peña, Albiol, Pau y Pedraza.

En el centro del campo, con Foyth en el equipo, estarán también Dani Parejo y Manu Trigueros, a los que acompañarán en ataque Gerard Moreno y Moi Gómez en las bandas, para jugar con el colombiano Carlos Bacca como punta referente. Toca ganar en casa.