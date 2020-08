El Villarreal recibe un segundo aviso frente al Valencia (2-1)

El Villarreal CF recibe el segundo aviso. Como frente al Tenerife, fue de más a menos tras el descanso. Como el martes, se vio remontado en la segunda parte, esta vez sin grandes errores. Maxi Gómez volteó el 0-1 de Chukwueze y el Valencia, después de perder hace unas semanas a Coquelin y Parejo, se cobra una pequeña venganza (2-1).

Emery, que no disponía de Alberto Moreno, Mario, Trigueros, Morlanes, Bacca ni Funes Mori, recuperó a Albiol, con lo que dispuso un once que bien podría ser el del inicio liguero de aquí a un par de semanas solamente, con permiso de Kubo e Iborra. Además, el técnico amarillo minimizó las sustituciones y no dio minutos a los canteranos, de lo cual se deduce que, para él, este no era un partido de preparación más.

Lo del amistoso del verano fue más extraño incluso, debido a la superioridad mostrada por los amarillos en todo el primer tiempo, en el que su vecino y oponente no inquietó apenas a Asenjo. En cambio, una buena combinación acabó en el 0-1. Alcácer tocó para el centro y Gerard dejó pasar la pelota porque vio por el retrovisor como llegaba Chukwueze para poner el esférico lejos de los dominios de Jaume, después de nueve minutos en los que el Submarino había dominado con nitidez.

El Valencia adquirió cuerpo con el paso de los minutos y pudo empatar, pero el cabezazo a quemarropa de Maxi Gómez encontró una felina respuesta por parte de Asenjo, con lo que el Submarino mantenía su renta.

En vez de cambios masivos, Emery, como si de un partido oficial en época del coronavirus se tratara, redujo las modificaciones a cinco. Coquelin anduvo cerca del 0-2, aunque su excompañero Jaume lo evitó al filo de la hora.



MAXI GÓMEZ, VERDUGO

Lo que son las cosas. De un Villarreal que podía ir ganando con mayor amplitud, a ver como, en muy poco tiempo, su ventaja pasó a ser desventaja.

Maxi Gómez, muy bullicioso toda la noche, colocaba el 1-1 con cierta ayuda en su testarazo. Diez minutos después, una notable jugada de Guedes acabó con un remate cruzado del delantero uruguayo que se tradujo en el 2-1.

El Valencia supo conservar su renta sin que el Submarino llegase a disponer de opciones demasiado claras para forzar una nueva igualada, en lo que supone el segundo aviso a dos semanas de que ya haya punto en juego.

FICHA TÉCNICA

Valencia: Jaime; Wass, Gabriel Paulista, Mangala, Gayà; Jason (Rendall, m. 72), Racic (Yunus, m. 72), Esquerdo, Guedes; Vallejo (Kang-in Lee, m. 72) y Maxi Gómez. Entrenador: Javi Gracia.

Villarreal: Asenjo; Rubén Peña, Pau, Raúl Albiol (Chakla, m. 46), Pedraza (Jaume Costa, m. 46); Chukwueze, Parejo, Coquelin (Iborra, m. 66), Moi Gómez (Kubo, m. 66); Gerard Moreno y Alcácer (Fer Niño, m. 66). Entrenador: Unai Emery.



Goles: 0-1. Min. 9: Chukwueze, tras dejarla pasar Gerard Moreno. 1-1. Min. 65: Maxi Gómez, de cabeza, en un córner. 2-1. Min. 74: Maxi Gómez completa la remontada.



Árbitro: Hernández Maeso (extremeño).



Tarjetas: Gayà, Mangala y Maxi Gómez (Valencia); y Coquelin, Parejo y Jaume Costa (Villarreal).



Estadio: Pinatar Arena.