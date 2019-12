El Villarreal tumba al Getafe y se acerca a Europa (1-0)

El Villarreal confirmó las buenas sensaciones del Pizjuán y se impuso por uno a cero al Getafe en La Cerámica. Los de Javi Calleja, muy superiores a los azulones, pudieron ganar por más goles pero fallaron ocasiones clarísimas. Con esta victoria, el Submarino se va al parón navideño (no volverá a competir hasta el 5 de enero ante la Real Sociedad) más cerca de los puestos europeos, que marca el propio equipo donostiarra con 28 puntos (25 tiene el Villarreal).

Minuto 90. Finaaaaal, finaaaal, finaaaaaal. Qué gran victoria del Villarreal ante el Getafe.

Minuto 81. ¡Al palo Ekambi! Lo que está perdonando el Villarreal.... las está teniendo de todos los colores.

Minuto 79. Pita penalti el colegiado.... pero lo anula el VAR. Gerard Moreno estaba en fuera de juego cuando cayó derribado.

Minuto 70. ¡La que ha tenido Samuuuuu! Jugadón del nigeriano, que se marchó de todo el que se puso por delante de él pero le quitaron el balón cuando iba a disparar.

Minuto 61. ¡Se queda con diez el Getafe! Expulsado Oliveira por una fea entrada. El árbitro consultó quien es quien hizo la falta y le enseña la roja al extremo.

Minuto 59. La tuvo ahora el equipo de Bordalás. Centró Cucurella y remató al palo Cabrera.

Minuto 52. ¡Gooooooool del Villarreal! ¡Gooooool de Moi Gómez! Se fue de cuatro defensas el mediocentro camerunés y el rechace de su disparo lo aprovechó Moi para poner por delante al Submarino.

Minuto 46. Se reanuda el encuentro en Vila-real. Los de Calleja quieren acabar con la racha del Getafe.

Minuto 45. Descanso en La Cerámica con empate a cero. Todo por decidir en la segunda mitad.

Minuto 37. Ocasión ahora para el Getafe. Centro de Cucurella y remate de Mata que se va fuera por poco.

Minuto 25. ¡Al paloooo Gerard! La ha tenido el delantero catalán pero se ha topado con la madera. Buen inicio de partido del Villarreal.

Minuto 16. Buena llegada por banda de Quintillà que puso un centro al área que remató con peligro Iborra.

Minuto 6. Lo intentó Chukwueze pero su zurdazo lo bloqueó un defensa azulón.

Minuto 1. Arranca el encuentro en La Cerámicaaaaa.

PREVIA. Javi Calleja parece haber encontrado su esquema. Después de seis jornadas sin ganar y múltiples cambios en las alineaciones, el técnico madrileño apostará por tercera jornada consecutiva por el mismo once ante el Getafe de Bordalás (18.30 horas). Y es que el preparador groguet, a la espera de poder contar con Santi Cazorla, ha recuperado a jugadores como Trigueros, Mario Gaspar o Chukwueze. Futbolistas de contrastado nivel que bien por lesiones o bien por no tener la continuidad suficiente no se encontraban en su mejor momento. Ahora, el Submarino los ha recuperado y pueden ser los mejores 'fichajes' para lo que resta de temporada.

Respecto a la alineación con la que sale el Villarreal esta tarde en La Cerámica, destaca la versatilidad de la delantera con jugadores rápidos y hábiles como Chukwueze y Gerard Moreno o la creatividad de la medular con Trigueros, Anguissa, Iborra y Moi Gómez.

El once completo del Submarino es el siguiente:

#VillarrealGetafe | ¡Nuestros once titulares para medirse al @GetafeCF en el Estadio de la Cerámica (18.30h)! ¡Despedimos 2019 con un partidazo 💪! pic.twitter.com/wX3apaYCGy — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 21, 2019

Por su parte, el Getafe sale con la siguiente alineación: