El Villarreal respeta a la Real, no descarta fichar y aspira a la Copa: ¡Unai Emery dispara!

Unai Emery es un entrenador que habla claro. El entrenador del Villarreal CF está ejerciendo esta temporada de portavoz del club, muy al estilo de los grandes del fútbol mundial, y en cada una de sus apariciones analiza, como ha hecho este viernes, las distintas circunstancias que rodean a la entidad amarilla con vistas el inminente duelo ante la Real Sociedad de este sábado en La Cerámica (21.00 horas) y al duelo intersemanal de Copa del Rey ante el Levante, en cuartos de final.

Además, no ha ocultado las opciones de mercado, con el interés de encontrar a un futbolista de banda derecha, como ya indicó Mediterráneo, eso sí, que mejore lo que hay en la plantilla.

Estas son las reflexiones del técnico del Submarino:

CUARTOS DE COPA DEL REY FINAL ANTE EL LEVANTE

“Es una eliminatoria apasionante. Primero porque es un derbi y luego porque ya es un equipo de Primera. La valoración del sorteo, no es ni positiva ni negativa. Será un momento muy especial ante un rival que nos conoce bien y nos va a poner las cosas muy difíciles. Desde luego estamos ante un reto muy bonito y cada vez estamos más cerca. Vamos a ponerlo todo para estar en semifinales”

ILUSIÓN POR GANAR UN TÍTULO

“No somos favoritos para ganar la Copa, pero sí somos aspirantes a poder conseguirla. Tenemos nivel para lograrla, pero los favoritos son otros. El Villarreal es aspirante, al igual que lo es el Levante. Pero sí que es verdad que nosotros deseamos hacer algo importante, nos ilusiona poder tener un reconocimiento como club y ello se consigue logrando títulos, y uno de ellos es la Copa del Rey, la que nos ilusiona ganar”

RESPETO A LA REAL SOCIEDAD

“La Real tiene un estilo muy marcado. Son agresivos, recuperan el balón en zonas muy altas. Y luego tienen un gran nivel de futbolistas, tanto veteranos, como expertos en la mejor edad para el fútbol, como jóvenes de enorme trayecto. Es uno de los equipos que mejor juegan de esta Liga”

“La Real Sociedad y nosotros nos hemos quedado un pasito atrás en cuanto a regularidad de resultados. Mañana se verá cómo estamos ambos equipos. Ellos han bajado el nivel de resultados, pero nos va a exigir el máximo. Nos obligará a darlo todo para poder lograr los tres puntos”

MERCADO DE INVIERNO

“En cuanto al mercado, ayer tuve una reunión con Fernando (Roig Negueroles). Es verdad que estamos necesitados en banda derecha, pero si no viene algo que mejore lo que tenemos, no vamos a apostar por ello. Nombres hay, hemos valorado las situaciones y creemos que este mercado tampoco ofrece demasiadas soluciones. Si nos sale algo que aúne un jugador que garantice rendimiento y que sea accesible económicamente, ¿por qué no intentarlo? Pero teniendo claro que debe mejorar lo que tenemos”

EL ARGENTINO GONZALO MONTIEL, OFRECIDO

“Gonzalo Montiel es un buen jugador, ya habitual en la selección de Argentina, pero las puertas a Europa se las abren ellos mismos. Es cierto que su agente nos lo ha ofrecido y hemos valorad esa posibilidad en el club, pero por ahora no hemos tomado ninguna decisión al respecto”

NO RESERVA JUGADORES ANTE LA REAL PENSANDO EN LA COPA

“No vamos a reservar a nadie ante la Real Sociedad pensando en la Copa del Rey. Quien esté disponible, a jugar mañana. Y luego, a descansar, recuperarse y a pensar en el Levante. Cierto es que no vamos a arriesgar a nadie que tenga problemas físicos. Solo utilizaremos a quienes estén sanos, pero sin reservar a nadie pensando en la Copa”