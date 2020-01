El Villarreal, a por la séptima victoria fuera y los cuartos

De Vallecas saldrá uno de los ocho cuartofinalistas en esta ilusionante Copa del Rey (19.00 horas, DAZN). El Rayo tratará de elevar el número de víctimas ilustres de este renovado y aplaudido formato, en tanto que el Villarreal CF tratará de hacer valer su condición de favorito --eso sí, acompañada de una confianza cero-- para quedarse ya a solo una eliminatoria de su techo histórico en esta competición.

Prueba de que la relajación no ha viajado con la expedición amarilla a Madrid es la convocatoria de Javier Calleja. Con hasta cuatro bajas por lesión, Sergio Asenjo es el único de los titulares que se queda en casa. Otra más. El madrileño no ha llamado a nadie de un Villarreal B en pleno reajuste y, cómo no, se lleva a Fer Niño, que viene, en pocos días, de debutar con el primer equipo en partido oficial en la anterior ronda y, sobre todo, del extasiante estreno liguero, con el gol del triunfo en Mendizorroza en su primer contacto con el esférico cuando el encuentro agonizaba.

AÚN NO // La principal duda residía en si Gerard Moreno iba a estar recuperado, tras haberse perdido los últimos tres encuentros. El artífice de la clasificación para los dieciseisavos de final, con su doblete en Orihuela (el 1-2, en el minuto 117), no llega a tiempo, pero Calleja lo espera para el duelo liguero del domingo, frente a Osasuna, en La Cerámica. «Está trabajando con el readaptador y soy positivo con que llegue al fin de semana», corroboró el entrenador madrileño.

Así que Carlos Bacca continúa siendo el único delantero como tal, con la inestimable colaboración de Fer Niño y la reubicación de Samu Chuwueze. Por delante, el mercado de invierno afronta las últimas 72 horas, con todo el mundo pendiente de quien llega para paliar la baja temporal del delantero barcelonés y, sobre todo, la de Karl Toko-Ekambi, cedido al Olympique de Lyón.

Bruno Soriano aparte, los otros dos, Alberto Moreno y Pau Francisco Torres, siguen descontando días de sus respectivas microrroturas. Por delante, entre tres y cuatro semanas todavía.

EL ESPALDARAZO // Un día después de que Sofian Chakla se convirtiera, a todos los efectos, jugador del primer equipo (no podrá alternarlo con el filial debido a sus 26 años), Calleja citó al central marroquí. Si decide dar descanso a Raúl Albiol o Ramiro Funes Mori, uno de los dos centrales natos que tiene --al menos mientras se recupera Pau--, no resulta descabellado pensar que pueda tener minutos en Vallecas.

«Siempre que sube un jugador de la cantera es un motivo de orgullo», esbozó Calleja. «Es un refuerzo, que lo ha venido haciendo muy bien. Ha competido con el Villarreal B de forma excelente y ya estuvo en la pretemporada con nosotros», incidió. «Nunca hemos tenido dudas, pero es mayor de 23 años y tenía que jugar con el Villarreal B», recalcó. «Es su momento oportuno, por las circunstancias», sostuvo. «Viene con hambre», evidenció.

El Submarino podría medirse al Rayo, un equipo que comparte con el anterior rival copero ciertos aspectos (ambos son recién descendidos de Primera, pero están muy lejos del ascenso directo), con un once similar al de Montilivi. Turno, por tanto, para los Andrés Fernández, Manu Morlanes, Javier Ontiveros... No muchos más, porque al Villarreal, esta vez, le ha venido bien que su próximo compromiso liguero (Osasuna, en La Cerámica) fuera retrasado, por aquello de las combinaciones de horarios de LaLiga, del viernes al domingo.

El Submarino, entre Liga y Copa del Rey, acumula seis victorias consecutivas a domicilio. Las de la competición doméstica, todas por 1-2 en escenarios como el Ramón Sánchez Pizjuán, Anoeta y Mendizorroza; las coperas (0-5 al Comillas, 1-2 en Orihuela y 0-3 en Girona) le han permitido llegar a Vallecas con los cuartos de final a la vuelta de 90 minutos (si no media prórroga y/o penaltis).

UN CADETE EN EL RAYO // El Rayo, que eliminó al Tarazona en el minuto 122, Barakaldo y Betis por penaltis, ha descartado al portero titular Stole Dimitrievski, así como a Alejandro Catena y Abdoulaye Ba y al delantero Federico Piovaccari (los dos últimos, próximos a salir). Tampoco estarán disponibles, por lesión, Antonio Luna, José Pozo, Santi Comesaña, Emiliano Velázquez, Bebéó y Alberto García. Paco Jémez ha echado mano del canterano Fabián Luzzi, de 15 años.