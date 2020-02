El Villarreal sube su tope salarial 4,8 millones de €

Tras el cierre del mercado de fichajes el pasado 31 de enero, LaLiga ha hecho oficial la actualización de los límites salariales de todos los clubs de Primera División. Once de ellos lo han aumentado respecto a la cifra establecida en septiembre del 2019 y en esta situación se encuentra el Villarreal CF. El Submarino, que cerró las salidas de Leo Suárez y Cáseres, y fichó al delantero Paco Alcácer del Borussia Dortmund, estableció un tope de 108,587 millones de euros el pasado verano, cantidad que ha pasado a 113,387 a fecha del 2020, es decir, 4,8 millones más.

Según explicó Luis García Bravo, analista del equipo de control económico de LaLiga, el límite salarial incluye tanto la plantilla inscribible (jugadores del primer equipo inscritos, entrenador, segundo y preparador físico) como la no inscribible (resto de jugadores y cuerpo técnico no inscritos y otros del equipo filial).

En ese salario figuran la retribución fija y variable --en la que LaLiga tiene en cuenta como mínimo el salario mínimo, de 160.000 euros anuales en Primera y 80.000 en Segunda--, las retribuciones por derechos de imagen, la amortización del coste del traspaso, los pagos a la Seguridad Social, las indemnizaciones por final de contrato, las primas, gastos de adquisición, licencias federativas y las opciones de compra obligatorias en el caso de los jugadores cedidos por otros clubs.

«Cuando un accionista quiere fortalecer su plantilla, debe pensar no solo en lo que ocurre en esa temporada, sino en las siguientes. Si yo añado un dinero extra a un club y me sirve para contratar jugadores por encima de la capacidad estructural del club, si yo al año siguiente no pongo ese dinero, voy a generar una situación financiera negativa en este club», explicó Guerra.

110 millones en compras / En este mercado de invierno, los clubs de LaLiga gastaron 110 millones de euros en compras de jugadores e ingresaron 94 millones por ventas. Y en cuanto al acumulado de la temporada, el gasto es de 1.402 millones invertidos en compras de jugadores y de 1.263 millones recibidos en ventas.

El Barcelona, con 656,43 millones, es el que tiene un techo más alto, pero lo ha reducido en 15 millones respecto al que se había marcado en septiembre (671,43). Los azulgrana se bajan su tope en el coste de plantilla cuando todavía debe fichar un nueve como recambio de Dembélé. Le sigue el Real Madrid, que mantiene el mismo techo en sueldos que en septiembre (641,04).