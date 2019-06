El Villarreal vende a Cheryshev al Valencia por 5,5 millones

Cheryshev será jugador del Valencia por alrededor de 5,5 millones de euros. El Villarreal CF amortizará de esa forma prácticamente lo que le costó el jugador ruso, que llegó al Submarino procedente del Real Madrid.

El Valencia quería a Cheryshev, el futbolista esperaba poder jugar en Mestalla y el Villarreal prefería otro perfil de jugador para la posición de interior que pretende reforzar. El silogismo conducía a una conclusión clara. Aristóteles, padre de la lógica, no hubiera tenido duda alguna para afirmar que el internacional ruso acabaría cambiando, definitivamente, el Estadio de la Cerámica de nuevo por Mestalla.

De hecho, todo apuntaba a que así sería, aunque antes el Valencia debía alcanzar un acuerdo económico. Y las negociaciones comenzaron después de que el club che desestimara hacer efectiva la opción de recompra cifrada en 7 millones de euros que figuraba en el contrato de cesión, porque su intención era rebajar esa cifra ostensiblemente.

Hasta que el Submarino se plantó y mostró su negativa a desprenderse del internacional ruso sin amortizar una buena parte de su fichaje. En este punto, la operación puede cerrarse por alrededor de 5,5 millones de euros, puesto que las posturas, en este momento, se encuentran muy próximas entre las partes.

PARTIDA A TRES BANDAS / En esta partida de póquer a tres bandas, se contaba con que dos de ellas estaban totalmente aliadas para conseguir el objetivo, lo que dejaba al consejero delegado del Villarreal en desventaja. No obstante, Fernando Roig Negueroles ha mantenido una postura firme y de fuerza, dejando claro que si no se cumplían mínimamente las exigencias del club amarillo, Denis no saldría del Villarreal, algo que destrozaba en cierta manera la conclusión del silogismo.

En el tablero también se hallaba el enorme interés del Valencia por continuar contando con un jugador que ha sido tremendamente importante para Marcelino García, quien ha bordado una temporada redonda.

El director general de la entidad de Mestalla, Mateu Alemany, pretendía, desde el inicio de esta partida, rebajar la cláusula de recompra fijada cuando se firmó la cesión del internacional por Rusia hace justo un año.

EL VILLARREAL, FIRME / Su idea era abonar una cantidad simbólica y hacerse cargo de la alta ficha de Cheryshev, que obligó al Villarreal a una cesión casi obligada en agosto para cumplir su fair-play financiero. Al final, el director general del Valencia ha logrado arañar algo de la cifra pactada inicialmente en la operación de préstamo, pero el acuerdo puede considerarse satisfactoria para las tres partes. Sin duda alguna.

Así, el Submarino continúa aligerando peso en la llamada operación salida y en esa renovación profunda que planea de la plantilla de la última temporada, ya sin Javi Fuego, Pablo Fornals...

El Villarreal, por tanto, ingresará 5,5 millones y, además, se libera de una ficha muy alta, que le permitirá obtener más oxígeno financiero para potenciar su plantel y cumplir con los objetivos del juego limpio financiero.