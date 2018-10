El Villarreal se vuelve a descomponer

El Villarreal está a un punto del descenso. Inimaginable a principio de temporada, pero real como la vida misma en la jornada 10. Un equipo con Fornals, Cazorla, Gerard, Asenjo, Funes Mori… no puede vivir tan alejado de la zona alta y tan cerca de un ecosistema al que no está habituado. Un Villarreal de dos caras, irregular e imprevisible. Capaz de una primera parte notable en la que tuvo al Alavés a su merced, y de una segunda mitad en la que se fue descomponiendo poco a poco, hasta cederle el mando a los locales. Otra vez, como en Moscú, se le escurrió un partido que tenía a favor en el tramo final. Y no se puede discutir nada al Alavés, que pasó desapercibido en el primer acto pero que generó hasta seis ocasiones claras de gol en el segundo. Dos versiones del Villarreal distintas pero que han constituido la tónica general de la temporada. Y en 10 jornadas lo que ha pasado ya no es por casualidad. A Calleja se le volvió a marchar un partido... y ya van muchos.

Cuando un entrenador dispone de tanto talento a su servicio, los dibujos tácticos casi son una anécdota. Era cuestión de imponer un poco de orden, dotar de equilibrio al equipo, colocar las piezas adecuadas en el sitio en el que pueden rendir más y el Villarreal empezó a brillar. Calleja puso la mesa y los platos en el lugar correspondiente, el producto y el cocinado es cosa de los estrella Michelín con nombres propios como Cazorla, Trigueros o Fornals.

La pizarra dibujaba un 4-2-3-1. Números, flechas y posiciones en formato monodimensional. En la primera parte, la movilidad de los jugadores fue tal que resultaba complicado encajonar a Fornals como centrocampista, a Cazorla como interior o a Gerard como delantero. En el terreno de juego, el de Castellón se movía con una libertad absoluta que le convertían en segundo delantero o catalizando entre líneas el fútbol ofensivo de los amarillos. A su lado Cazorla manejaba los tiempos y las pausas con esa clase y templanza que distinguen al asturiano, mientras que las basculaciones y movimientos de Gerard sacaban de sus casillas a la defensa del Alavés.

El repertorio del Villarreal era variado. No se apegaba a una sola forma de buscar la portería rival. Se explotaban las bandas con los dos laterales y un inspirado Pedraza. Se buscaba el juego interior con la visión de Cazorla o Trigueros, o la irrupción desde atrás de Fornals, siempre obsesionado con encontrar la rendija idónea para ver puerta. La tarde estaba perfecta para quedarse en casa apoltronado con la calefacción a todo gas y las zapatillas de felpa, pero los de Calleja prefirieron calentarse jugando al fútbol con el balón pegado a los pies en un Mendizorroza que destila un ambiente especial, amparado por una de las mejores aficiones de LaLiga.

Y pronto vio puerta el Villarreal, en una jugada de Pedraza que contó con el oportunismo de Gerard Moreno para poner por delante a su equipo a los 10 minutos. El Villarreal se pegó al balón durante toda la primera parte. El Alavés, uno de los equipos revelación junto al Valladolid y Espanyol del inicio de temporada, asumía el papel de pagar en el rondo corriendo detrás del balón, desconectándole de su juego habitual de búsqueda del juego aéreo.

SINCRONIZACIÓN PERFECTA / Otra de las claves era el despliegue físico y la solidaridad colectiva del Submarino para recuperar el balón. El partido tenía ritmo y el campo estaba rápido lo que colaboraba en la velocidad del juego. El juego defensivo amarillo funcionaba, con Cáseres de perfecto guardaespaldas y con el quinteto defensivo totalmente enchufado a su trabajo. La pena es que el reloj puso fin a unos 45 minutos intensos y bonitos. Nadie en la grada notó los dos grados con un frío que cortaba la respiración.

Todo fue tan distinto en la segunda mitad. Parecía que empezaba otro partido, con otro equipo. El Villarreal se iba encogiendo con el paso de los minutos. El Alavés tomó el mando desde el principio. Intenso, incordiante, agresivo y con un fútbol vertical que desabolló durante muchos instantes a un Villarreal al que sacó de su zona de confort a base de canalizar por bandas e invadir el espacio aéreo de Asenjo. De esa manera no tardó en llegar el empate, a los cinco minutos de la reanudación, por medio de Calleri que sorprendió al portero amarillo.

Pese al empuje del Alavés, el Villarreal no se marchó del partido. Aguantó como pudo el toque a arrebato del conjunto de Abelardo y mantuvo el tipo. El partido estaba abierto. Mendizorroza empujaba a los suyos, que dieron un par de buenos sustos a un Asenjo que salvó a los suyos, junto a los postes, en un par de paradas de la categoría del palentino.

En el intercambio de golpes también pudo salir dañado el Alavés, pero la portería volvió a hacérsele pequeña al Villarreal, sin sacar partido a su buen fútbol. Y Calleja movió el banquillo con las salidas de Iturra y Ekambi.

EL DESASTRE / Pero el Alavés iba subiendo su ritmo e intensidad. Mendizorroza rugía dando un plus que revitalizó más si cabe a los de Abelardo. Y el último aviso fue el definitivo. En el descuento —9 minutos concedió el árbitro— Borja puso la puntilla a un Villarreal capaz de ofrecer una gran primera parte y luego ponerse en manos del rival. Altos y bajos. Esa irregularidad que ha condenado al Villarreal a coquetear con la zona de descenso. La zona roja está a un punto, inadmisible para un equipo con tanto talento.

