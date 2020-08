Viñales se toma la revancha ante Quartararo en Spielberg

Nada parece bajo control. Pese a que el catalán Pol Espargaró (KTM) ha dominado todos los entrenamientos del viernes y sábado en el Red Bull Ring, donde se celebrará mañana el Gran Premio de Austria (14.00 horas, DAZN, MotoGP), la primera línea de la parrilla de salida no tendrá a ninguna moto austriaca, la máquina de moda tras la victoria del sudafricano Brad Binder en Brno, en el trazado de Spielberg. El catalán Maverick Viñales (Yamaha, 1.23.450 minutos) liderará mañana la parrilla junto al austriaco Jack Miller (Ducati) y, cómo no, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), discreto todo el fin de semana pero muy eficiente a la hora de la verdad.

"Hoy ha sido un día en el que hemos avanzado muchísimo, incluso me he encontrado muy feliz en lluvia, lo que me hace sentirme esperanzado si realmente aparece el agua como dicen", señala 'MVK', que ha logrado hoy la primera 'pole' del año española. "Salir desde la 'pole' y, desde luego, desde la primera fila es vital en este trazado pues las dos primeras curvas pueden marcarte las primeras y decisivas vueltas de carrera". "Yo, la verdad, estoy muy, muy, feliz pues me ha costado mucho redondear una buena vuelta rápida a lo largo de todo el fin de semana y ha llegado justo cuando la necesitaba, en la 'quali'", comentó el 'Diablo', lider destacado del Mundial de MotoGP.

La segunda fila estará liderada, precisamente, por el hombre que se ha convertido, de momento, en el protagonista del fin de semana en espera de que Binder o 'Polyccio' repitan victoria de KTM mañana en su jardín, pues Spielberg es el trazado donde se pasan el día probando su 'naranja mecánica'. Y es que el italiano Andrea Dovizioso, que liderará la segunda fila junto a Pol y Joan Mir (Suzuki), ha anunciado esta mañana, adelantándose a la decisión de Ducati, que quería decidirse la próxima semana durante la disputa del Gran Premio de Estiria, que dejará el equipo oficial de la fábrica italiana por no considerar adecuado el proyecto de futuro ("el dinero no tiene nada que ver en mi decisión") que le ha ofrecido la firma de Borgo Panigale.

'Dovi', hasta la aparición de Quartararo, el único piloto capaz de inquietar a Marc Márquez (Honda), a lo largo de las últimas temporadas ('Dovi' es triple subcampeón del mundo del 2017, 2018 y 2019), ha sido una pieza vital en la escuderia italiana, que, ahora, probablemente, pensará en el francés Johann Zarco, en el italiano Pecco Bagnaia (ahora lesionado) y, tal vez, sí, en el mallorquín Jorge Lorenzo.

El año está siendo, como puede comprobarse movidito y no sólo, no, por la ausencia y lesión del campeonísimo de Cervera (Lleida) sino, incluso, por la despedida de 'Dovi' de la fábrica a la que convirtió en ganadora y subcampeona y, por ejemplo, porque el último vencedor, el joven Binder, de 25 años, a los seis días de coronarse como monarca de Brno, sale en la siguiente carrera en el puesto 17 de la parrilla de otoGP, algo impensable nada más bajarse del podio de Brno.