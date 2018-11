Vinicius impide un aciago debut del Madrid de Solari en el Bernabéu

La fortuna que le dio la espalda a Julen Lopetegui premió a Santiago Solari por su apuesta por Vinicius Júnior, el futbolista que a base de descaro sacó al Real Madrid del sufrimiento eterno en Liga, y castigó con un disparo que rechazó en la espalda de Kiko Olivas, a un gran Real Valladolid.

Ha nacido una estrella. Vinicius, el futbolista diferente de una plantilla poco reforzada, devoró los 17 minutos que recibió Solari para cambiar el rumbo de un partido que iba encaminado a un nuevo tropiezo madridista. El Valladolid había estrellado dos disparos en el palo y solo el descaro del brasileño, sacó el miedo del cuerpo del madridismo. Una afición que señaló culpables.

Resucitar a un equipo en caída libre y que no encuentra su identidad, no es una tarea que se logre con rapidez. La reacción en Copa del Rey mostró orgullo de la segunda unidad. En Liga no iba a ser tan sencillo. El rival ya no era un Segunda B. El Real Valladolid confirmó en el Santiago Bernabéu las buenas sensaciones que le cuelgan el cartel de equipo revelación de la temporada.

Con poco, como cualquier equipo que ha pasado por el Bernabéu, generó mucho peligro. Leo Suárez dejaba solo a Antoñito ante Courtois. Escorado a la izquierda chutó arriba y no encontró puerta. El Bernabéu estalló en silbidos contra sus jugadores tras un disparo de Toni Villa y otro de Ünal, de cabeza con todo para marcar ante Nacho resignado. Su testarazo no encontró puerta.

Sin la figura de centrocampista destructivo en frente, el Valladolid encontró el espacio para correr y castigó cualquier perdida del Madrid. Alcaraz sacó un latigazo envenenado que repelía el travesaño, Courtois sacaba una mano abajo a un disparo ajustado de Toni Villa que también se estrelló con el larguero en un gran disparo desde la frontal.

Solari se encomendó a Vinicius y el chaval respondió. Con la velocidad que le falta al resto, encaró a los rivales con descaro, se marchó y le pegó con fe. La fortuna de su lado, golpeó en la espalda de Kiko Olivas y el balón se alojó en la red. El reencuentro con la victoria del Madrid tras cinco jornadas, lo sentenció Ramos tras un penalti a Benzema.