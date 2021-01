De los violines de Cano al rock&roll de Garrido en el Castellón

Hace unos cuantos meses que Óscar Cano se refirió a los violines para referirse al juego del CD Castellón, un estilo en el que no encajaban las guitarras eléctricas de cierto tipo de futbolistas que, más pronto que tarde, no siguieron bajo sus órdenes. La propuesta del granadino ha traído sus frutos (eso es incuestionable), pero no se adaptado a las exigencias de la Segunda A. Así que el club ha apostado por otro carácter más agresivo. Juan Carlos Garrido pondrá más rock&roll.



«SE ENTRENA COMO SE JUEGA»

No le dio tiempo a Garrido, en su presentación del miércoles, por muy larga que fuera, a explicar muchos de los conceptos que quiere implantar. Lógicamente, no empieza de cero, al heredar una plantilla y una situación deportiva hoy por hoy inmutables, pero sí que tratará de encontrar el equilibrio entre lo que quiere y lo que puede (su antecesor ya lo hizo, 25 meses atrás). Garrido, en su página web, desarrolla esa filosofía, en la que emplea términos sintetizada en la siguiente frase: «atacar y defender son dos situaciones que un equipo debe saber manejar por igual: ambas son fundamentales para jugar bien y para ganar. Por lo tanto, aspiro a conseguir equipos ordenados y agresivos defensivamente a la par que ambiciosos y creativos en la búsqueda permanente del gol».



EL 1-4-4-2 COMO PUNTO DE PARTIDA

Cano deja una innumerable sucesión de sistemas en las tres temporadas en las que ha dirigido al Castellón. El modus operandi de Garrido se simplifica a partir del 1-4-4-2, con su variante del 1-4-2-3-1. Será difícil, por tanto, ver un dibujo con tres centrales. Habrá que acostumbrarse a presenciar a un Castellón con menos posesión, el arma a partir de la cual se pretendía conseguir las superioridades.



LAS LIMITACIONES DE UN ‘EQUIPO DE AUTOR’

Al Castellón de Cano, en el mundillo, se la ha etiquetado como un equipo de autor. Ahí está una plantilla con un perfil de futbolista muy marcado, con la inexistencia de jugadores con un pronunciado predominio de lo físico, la ausencia de extremos puros y la abundancia de mediapuntas e, incluso, de delanteros. Con un mercado de invierno sumamente difícil para el Castellón a la hora de adaptarse a las circunstancias, más aún con el cambio en el banquillo, Garrido se encuentra bastante supeditado a las características del equipo, que pueden complicar aspectos como una alta presión, la rapidez de las transiciones defensa-ataque...

CONCENTRACIÓN PARA ACELERAR LA TRANSICIÓN

Garrido, para acelerar la transición de un estilo a otro, así como para que el técnico valenciano conozca mejor a sus nuevos futbolistas y viceversa, concentra a sus jugadores en El Saler, entre hoy y el lunes, con entrenamientos matinales; y en el gimnasio y otras actividades por las tardes.