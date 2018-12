El vivero de Mestalla

No salió bien la primera vía colombiana, Yerry Mina, pero el Barça no desiste. No salió nada bien a nivel deportivo (apenas jugó seis partidos en seis meses) por excelente que resultara luego a nivel económico. Llegó por 11,8 millones y el club lo vendió por 30 este pasado verano al Everton. Ahora, el Barça acude a otra vía singular para llenar el inmenso vacío dejado por la maltrecha rodilla de Umtiti, que sigue aún recuperándose en Doha (Catar), y ese frágil cuerpo de Vermaelen. Singular porque acude a otra vía colombiana. Acude finalmente a Jeison Murillo, curiosamente suplente de Mina en su selección.

Singular porque era el quinto central del Valencia, enfrentado como estaba con Marcelino, que solo ha jugado tres partidos en los cinco primeros meses. Singular porque, además, resulta un misterio el estado físico de Jeison Murillo, quien sufrió dos lesiones musculares importantes en la pasada temporada.

Mestalla, un vivero ‘culé’

El Barça encuentra soluciones a sus carencias en el Valencia. Igual que en el Sevilla. Dos viveros que suelen ofrecer futbolistas muy del agrado del club azulgrana. La llegada de Jeison Murillo confirma la tendencia periódica del Barça de acercarse a Mestalla a fichar. Se trata de una tradición bienal. Cada dos años, desde el 2010, llega un jugador procedente de Valencia. Y del Barça han salido ya 141 millones (sumados los 2 de la cesión por el defensa colombiano).

El vistazo al Valencia se ha convertido en una costumbre. David Villa inauguró esa rutina que se ha acelerado en los últimos años. Estuvo tres de las cuatro temporadas de contrato que firmó. Costó 40 millones y fue traspasado al Atlético por 2,1. Dejó en el Camp Nou 50 goles en 119 encuentros.

El siguiente fue Jordi Alba, el único que aún permanece y mantiene encendido el contador de partidos con 255. Tras haber sido reconvertido por Unai Emery como lateral, entró por la puerta grande del Camp Nou. Es indiscutible y clave para Messi. Los 14 millones pagados por él se han convertido en un ganga.

Los 20 de Jérémy Mathieu, en cambio, parecieron caros. Porque su cláusula, un año antes, era de 8 millones y porque estaba a punto de cumplir 31 años. Completó tres campañas, como Villa. André Gomes y Paco Alcácer apenas aguantaron dos. Los 35 invertidos por el portugués se recuperarán si cuaja en el Everton; los 30 del delantero prácticamente se recuperan con la opción de compra ejecutada por el Borussia Dortmund.

Vienen a ser, tanto Sevilla como Valencia, los principales abastecedores de futbolistas del Barça. Para el club azulgrana, Murillo merece más confianza que Chumi, Mingueza y Cuenca, los centrales del filial.