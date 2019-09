Confieso que cuando llegué en junio a Mediterráneo pensaba que entre mis cometidos no iba a estar recuperar esta sección, así que justo es agradecer a José Luis Lizarraga su invitación para hacerlo con la misma libertad de siempre. Acepté el encargo sin disimular mi alegría, más por lo que yo mismo necesito esta columna que por lo que pueda aportar al CD Castellón: una opinión tan subjetiva como todas.

Salvado mi ego, quedaba por discernir la tesis de este mi debut en la casa, dado el cúmulo de temas y el espacio disponible. Así, escueta pero cronológicamente, empiezo por celebrar la compra del club por parte de Vicente Montesinos. Siempre defenderé que la propiedad la ostente gente de soca, empresarios o no --que esa es otra-- y, además, con la garantía del sentimiento que compartimos por este club de nuestros desvelos.

No en vano su primera decisión fue despachar a quien persiguió y exterminó toda ascendencia castellonense en la plantilla. Pero ese gesto, patriótico si se quiere, no puede eximirle de las mismas responsabilidades que, al menos esta modesta sección, ha exigido repetidas veces a Osuna y su banda de investigados por robo, a Cruz y cuantos le acompañaron en los chanchullos que le han llevado ante los juzgados, y hasta al supuesto gran inversor Garrido.

Ya está bien de esconderse detrás del ayuntamiento, que de nuevo ha cumplido con creces sin nada a cambio. La afición merece saber qué hipotecas tiene este proyecto, si se van a sumar a la causa pendiente contra los expoliadores del club y bajo qué condiciones que nos afecten se ha asumido la compra de las acciones. Transparencia. No es tan difícil. O sí.

Y termino. Como nunca fue mi estilo escurrir el bulto, también quiero mojarme en la encuesta que abre esta página. Nadie que no sea el bocachanclas de Juan Guerrero debiera tener duda alguna. David Cubillas siempre en mi Castellón. No se me ocurre mejor forma para volver a empezar.