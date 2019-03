La voz de la experiencia en el Bisontes femenino

Son las jugadoras más veteranas del Bisontes Castellón femenino, pero siguen teniendo un espíritu joven, por lo que acuden a los entrenamientos y a los partidos como el día que comenzaron. Tienen las mismas ganas que entonces y su capacidad de sacrificio es mayor si cabe ahora que en sus inicios. Y es que tanto Cristina Sánchez como Kyra Rodríguez son dos referentes en el equipo que dirige Alfonso Sánchez, que está cuajando una extraordinaria temporada y ya tiene asegurada la continuidad en Segunda A.

Cristina Sánchez, conocida como Cris, cumple su tercera temporada en el club azulón, pero su trayectoria deportiva ha estado siempre ligada al fútbol sala y gran parte de esta la completó en el Alcora FSF. Empezó a jugar con 14 años, consiguiendo ligas, copas e incluso luchar en el play-off de ascenso a Segunda División. Pero todo no fue bonito y también tuvo dos lesiones graves de rodilla que ella misma comenta: «Han sido momentos complicados, pero me he recuperado bien», lo que le permitió fichar por el Bisontes. «El club me dio la oportunidad de poder jugar aquí y creo que devuelvo la confianza en los entrenes y en los partidos», argumenta.

Kyra Rodríguez empezó jugando a fútbol 11 hasta la temporada anterior, pasando por equipos punteros como el Joventut Almassora o el Torrent. Debutó con las azulonas a mitad de la anterior campaña y fue un revulsivo para el equipo, hasta que cayó lesionada en la penúltima jornada. «Me hice un edema óseo en la rodilla, pero ahora poco a poco voy entrenando al mismo ritmo que mis compañeras», puntualiza. Y añade: «Tenemos una gran plantilla, amplia y equilibrada, y pienso que podemos quedar en una gran posición».