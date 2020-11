La Vuelta sobrevive a un día terrible

El puerto de Padornelo era tenebroso. No estaba el día para andar en bici y apenas los ciclistas se podían identificar entre sí. Había aguantado el tiempo y cuando la Vuelta dejó Galicia para penetrar en las tierras de Zamora se cerró el cielo, bajó la temperatura, se puso a llover y los coches que acompañan al pelotón tuvieron que poner los faros de niebla. Terrible, sin más. En la meta de Puebla de Sanabria, vacía de público como todas las demás, los ciclistas huían hacia los autobuses, trataban de buscar un lugar caliente, con la caleacción puesta, para quitarse la ropa mojada, secarse, ducharse antes de emprender viaje a Salamanca, y tomar alguna bebida cálida, un chocolate, un te, lo que fuera, con tal de entrar en calor. Terrible, sin más.

