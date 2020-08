El Watford tasa al punta Luis Suárez en 15 millones

Luis Javier Suárez es uno de los delanteros mas cotizados del mercado pese a haber militado en Segunda División A con el Real Zaragoza, cedido por el Watford inglés. El ariete hispano-colombiano ha sido el máximo goleador de la categoría de plata con 19 goles y uno de los artífices de la buena campaña del conjunto maño, aunque no podrá participar en la fase de ascenso al no contar con permiso del Watford, que ya le ha reclamado. El Villarreal es uno de los tres equipos que ha preguntado por el delantero, junto al Betis y la Real Sociedad, y ya conoce que el precio por la libertad del jugador es de 15 millones de euros, innegociables. Una cifra ahora muy elevada para el club amarillo, que todavía no se ha desprendido de Carlos Bacca, que cuenta con un año mas de contrato y no entra inicialmente en los planes del nuevo técnico.

Ambos coincidieron en el Sevilla, y su relación no podría considerarse como buena. El nuevo técnico quiere un delantero más para competir con Gerard Moreno y Paco Alcácer. Uno de los que ha seguido es Luis Suárez, aunque el Villarreal no ha presentado oferta por el jugador. El Watford cuenta en principio con el goleador para afrontar su vuelta a la Premier League y solo se desprendería de Luis Suárez por un traspaso de 15 millones. El delantero, que ha estado cedido en el Zaragoza, tiene una ficha bastante baja y es un factor favorable, aunque la barrera del precio de su traspaso es ahora inaccesible mientras el club que preside Fernando Roig no vaya desprendiéndose de algunos de los jugadores que tiene en nómina en este momento, como puede ser Bacca. J.L.L.