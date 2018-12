Williams rescinde su contrato con el TAU Castelló

Leon Williams ya no es jugador del TAU Castelló. El internacional holandés llegó este jueves a un acuerdo con la entidad que preside Luis García para rescindir su contrato y regresar a su país, dando así por finalizado su etapa en el conjunto castellonense, cuando todavía no ha concluido la primera vuelta de la competición en la LEB Oro. El base ya no se ejercitó este jueves, en el regreso del equipo a los entrenamientos tras disfrutar de unos días de vacaciones, con los que eran sus compañeros.

Con la marcha de Williams, el TAU Castelló deberá buscar un base en el mercado, con el fin de reforzar esta posición. Y el club ya está trabajando para encontrar a un sustituto, barajando en estos momentos varias opciones, por lo que no pasarán muchos días hasta que se dé a conocer el nombre del elegido. Este refuerzo debe servir de revulsivo para afrontar los 19 partidos que le restan en el nuevo año.