Wout van Aert repite victoria en la batalla del viento

El belga Wout van Aert, del Jumbo Visma, ha conseguido su segundo triunfo en el Tour 2020, en la llegada reducida en Lavaur, después de una jornada llena de nervios, marcada por los abanicos en los últimos 35 kilómetros. El líder de la clasificación general, británico del Mitchleton Scott Adam Yates, entró en el grupo cabecero de 40 integrantes y seguirá un día más de amarillo.

