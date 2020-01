Xavi: "No puedo decir nada, respeto a Valverde"

Acababa de colarse en la final de la Copa de Qatar tras el triunfo sobre el Al-Rayyan (4-1), pero tuvo que contestar preguntas sobre su futuro inmediato. Xavi Hernández es el primero de la lista de Josep Maria Bartomeu, el presidente del Barcelona, para suceder a Ernesto Valverde, que está cada vez más debilitado, coincidiendo con la derrota en la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid.

"He dicho muchas veces que mi sueño es entrenar al Barça", ha reconocido el excapitán azulgrana. "Pero no puedo decir nada. Respeto al Barcelona, respeto a Valverde, ahora tengo mi foco puesto en el Al-Sadd", ha subrayado Xavi, quien ha calificado a Abidal de "amigo", por lo que mantiene el diálogo constante con él.

#Xavi 💬 "It is my dream to coach #FCBarcelona"#beINLiga pic.twitter.com/ZmB4J6xhcN