Xavi renueva por el Al-Sadd hasta el 2021

Ya es oficial. Xavi ha renovado su contrato con el Al-Sadd de Qatar por una temporada más. Ha estampado su firma en un contrato que expira al final de la temporada 2020-21. Y de esta manera se aleja la posibilidad del retorno del excapitán azulgrana al banquillo del Camp Nou al concluir el actual curso futbolístico, aunque se reserva, eso sí, la opción de una salida pactada.

OFFICIAL: Al-Sadd renew Xavi’s contract to continue as manager for the 2020-21 season https://t.co/HMrRwus7bX #AlSadd pic.twitter.com/bfpajhoXu2