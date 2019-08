Yamaha logra frenar el salto de Àlex Márquez a MotoGP

Al margen de algunos detalles que podrían discutirse, el Mundial de motociclismo tiene este año dos o tres grandiosas revelaciones, novedades, sorpresas y alegrías. Una en cada categoría. Pese a que Lorenzo Dalla Porta (Honda) y Aron Canet ((KTM) se pelean por el título de Moto3, el italiano Toni Arbolino (Honda) está llamando poderosamente la atención en la pequeña cilindrada. Algo parecido, cómo no, está haciendo el francés Fabio Quartararo (Yamaha) en MotoGP, donde el 'Diablo' ya le ha quitado el récord de piloto más joven en lograr una pole al mismísimo Marc Márquez (Honda). Pero si alguien está consiguiendo, no solo llamar la atención, sino provocar un diluvio de elogios, ése es el hermanísimo, Álex Márquez (Kalex), que con 23 años, se ha encaramado al frente del Mundial de Moto2 y tiene toda la pinta de conseguir, al final, su segundo título mundial tras el de Moto3, en el 2014.

El hermanísimo, que ya ha soltado amarras con respecto al enorme heptacampeón del mundo de motociclismo, pese a que ambos continúan con sus entrenamientos juntos, tenía pensado, planeado, de la mano de su manager, el campeón de 125cc (199), Emilio Alzamora, hacer una doble operación: fichar por el lujoso equipo malayo de Petronas, con equipo en Moto2, para, en el 2021, dar el salto a MotoGP a lomos de una Yamaha.

VETO TOTAL DE YAMAHA

Mientras la opción de renovar con el team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS se mantenía como probable, las negociaciones con Petronas estaban ya muy avanzadas pero, de pronto, se produjo la situación, el veto, la censura, que muchos sospechaban e intuían después de que, hace poco más de un año, el británico Lin Jarvis, responsable del equipo Yamaha en MotoGP, asegurase en su momento que nunca un Márquez pilotaría una Yamaha. Temeroso, sin duda, de que Àlex pudiese, llegado el caso, pasar información de su hermano y/o a Honda sobre el funcionamiento de la moto de la fábrica de los diapasones, reflexión que habla muy mal de Jarvis y de Yamaha, así como de la profesionalidad que ambos creen que impera en el paddock de la categoría reina.

Es evidente que nadie, nadie, ha hablado de ese asunto a la hora de anunciar la renovación de Álex Márquez por el equipo cervecero (bueno, algo se le ha escapado al duelo belga del equipo). Nadie ha comentado, abiertamente, que todo se rompió cuando Jarvis informó a Petronas que podía fichar al hermanísimo para que siguiera corriendo el año que viene en Moto2 (tal vez luciendo el título mundial), pero que ni soñase con que, en el 2021, tendría una Yamaha ni satélite (como las que tienen ahora) ni, mucho menos, oficial, pata negra. Pero, sí, ese es el motivo por el que Álex Marquez ha preferido esperarse, un año más, en Moto2 y soñar con que, en el transcurso de la próxima temporada, quede liberada alguna moto oficial de la parrilla de MotoGP.

LA FELICIDAD DE ÁLEX

"Me complace anunciar que continuaré, el próximo año, con el equipo Estrella Galicia 0.0 Marc VDS en la categoría de Moto2. Agradezco al equipo por su confianza. La estructura se ha renovado este año y es una de las claves de nuestro éxito actual, estoy seguro de que puedo continuar durante otra temporada para progresar como piloto y prepararme para un salto a MotoGP", contó Márquez en el anuncio oficial.

Por su parte, Marc van der Straten, propietario del equipo, añadió: "Estoy muy feliz de que Àlex se quede con nosotros para una nueva temporada. La idea de verlo montar en MotoGP fue emocionante porque queremos lo mejor para él, y se lo merece. Sin embargo, no me gustó la opción que le hubiera permitido correr en otro equipo en Moto2. Si gana el título esta temporada, no habría sido muy agradable verlo, el próximo año, defenderlo con un equipo rival, ya que ha progresado hasta ahora bajo nuestros colores. Afortunadamente, se quedará con nosotros para completar su carrera en Moto2 con aquellos que han estado desde el principio a su lado en esta categoría".

LA SOLIDEZ DEL PROYECTO

Joan Olivé, jefe del equipo, comentó: "Estamos muy felices de tener otro año a Álex. Esta temporada es muy positiva y compartimos mucha diversión juntos. Hemos creado y consolidado un grupo profesional y humano de alta calidad que funciona muy bien. Poder garantizar la continuidad para seguir luchando por el mismo éxito es una gran noticia".

"Por otro lado, esta renovación permitirá a Álex y al equipo concentrarse en el campeonato actual con tranquilidad, sabiendo que volveremos a estar juntos el próximo año, añadió Olivé, una de las claves de la gran progresión y consolidación de Álex Márquez en la categoría intermedia. Quiero agradecer a Álex la confianza que nos brinda a nosotros y a nuestros patrocinadores por su continuo apoyo a nuestro proyecto".