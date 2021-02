La yoqueta Nieves García, tercera en Arabia

La española Nieves García, que participaba este viernes en el Campeonato Internacional de Jockeys en Riyad, Arabia Saudí, ha logrado un tercer puesto en la cuarta y última prueba de la competición, a menos de un cuerpo del ganador y a lomos del potro 'Madlooq'. 14 jinetes de diferentes países tomaban parte en este campeonato, siete mujeres y siete varones, cuyas montas se distribuían por sorteo. El irlandés Shane Foley resultó el vencedor a los puntos y ganador en dos de las cuatro pruebas. El local Adel Alfouraidi y el estadounidense Mike Smith se anotaron las otras dos victorias.

