Zidane en busca de la estabilidad

La vida de Zidane en el Madrid es un tiovivo que nunca frena, una noria que sube y baja sin parada en zonas intermedias, donde el vértigo aún no asusta y las vistas son decentes. Ese punto medio no existe en la vida del entrenador del Madrid, que pasa una semana en el cielo de los halagos y la siguiente en el infierno de las críticas, tan exacerbados unos como exigentes las otras, en busca de una estabilidad que pocas veces se consigue, salvo acuerdo ilícito con el operario de la noria.

El Madrid ganó esta semana al Inter por segunda vez, en ese duelo cara a cara que tenían por seguir con vida en la Liga de Campeones, y a Zidane le toca recoger las alegrías de un partido bueno; en contraposición a los días desastrosos que se intercalan entre cada buena actuación de los blancos. "La victoria contra el Inter no fue una liberación. Nosotros somos juzgados cada día", dijo el entrenador francés, pero esta semana le toca sonreír, entre bromas, positivo y confiado en el futuro. Todo lo contrario que hace unos días, con el gesto torcido con las preguntas sobre Isco, la irregularidad o los problemas para marcar.

"No es un problema de querer o no querer, siempre queremos. Pero en el fútbol hay muchas cosas que te pueden causar dificultades. La regularidad es lo más complicado y lo que te permite hacerlo es la confianza", dirimió Zidane en la previa de la visita a Valdebebas del Alavés, uno de esos partidos en los que, con la clasificación por certificar en la Champions entre semana y a una semana de visitar Sevilla, se avecina otra buena tanda de rotaciones y eso viene siendo sinónimo de problemas para el Madrid. "No podemos bajar ni un minuto de concentración, tenemos que estar siempre a tope. Ahí tenemos posibilidades de ganar, si estamos al mismo nivel de entrega, de físico, de concentración…", reveló Zidane.

Carvajal se une a las bajas

A las ausencias consabidas de una parte capital del esqueleto del equipo: Benzema y Sergio Ramos, se sumó este viernes la de Dani Carvajal, que sufre una lesión muscular que le va a dejar fuera, al menos, cuatro partidos, entre ellos todo lo que queda de fase de grupos de la Liga de Campeones. La nueva lesión del defensor impulsa a Lucas Vázquez a volver al lateral derecho.

Tampoco estará ante el Alavés Fede Valverde, pero Casemiro tiene muchas papeletas de volver al once inicial después de unos días de entrenamiento tras superar el coronavirus.