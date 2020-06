Zidane: "Cada uno hace su trabajo"

El ruido mediático está enfocado estos días con toda su potencia en las actuaciones arbitrales en los partidos del Madrid. Las interpretaciones de las jugadas dudosas, en el partido ante la Real Sociedad favorables a los de Zidane, han encendido los ánimos pero no para el técnico blanco.

“Hay muchas personas, el Madrid es una cosa importante y cada uno puede opinar… Pero yo no me meto, solo me interesa el partido y nuestra preparación. Nadie nos va a quitar lo que hacemos en el terreno de juego”, respondió el entrenador tras una batería de preguntas sobre la polémica, aunque menos de las que se podían esperar.

Para hacer frente a la ofensiva mediática con los árbitros, la contranoticia en Madrid es la queja del club por los horarios que ha confeccionado La Liga y que reducen el descanso de los jugadores: “Tengo mi opinión, pero no voy a meter porque primeros son los horarios, luego los árbitros… Cada uno hace su trabajo y yo hago el mío, que ya es bastante. El calendario es el que es y nosotros solo podemos pensar en descansar”, explicó el francés.

Ausencias y novedades

Zidane, multitudinariamente felicitado por su 48 cumpleaños, respondió a cuestiones sobre las bajas del equipo: “Tendremos que cambiar algo”, dijo entre sonrisas sobre la ausencia del sempiterno Casemiro, sancionado, y confirmó que Nacho todavía no está recuperado.

El Madrid el liderato con la visita del Mallorca a Valdebebas, un partido para el que vuelve a estar disponible Isco y para el que son duda, tocados con problemas físicos, Ramos y Hazard: “Veremos mañana, son muchos partidos en pocos días”, asumió Zidane.