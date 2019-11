Zidane sobre el Clásico: "El problema, bueno, el partido; lo tendremos igual"

El Madrid vive extraños días de calma, camino a su tercera victoria consecutiva, un hito en la segunda etapa de Zidane y con el incendio de Bale cada vez más apaciguado con dos buenos resultados.

Las victorias ante Galatasaray y Leganés, pese a las concesiones de los rivales y a que las circunstancias le quitaron de en medio un Clásico temible, han apaciguado las críticas más feroces contra el equipo, con un aire renovado tras la aparición de Valverde como el nuevo hombre clave del centro del campo.

El problemático Clásico

El técnico del Madrid disfruta del momento, antes de que vuelva la Champions y los tiempos complicados, con la visita del PSG al Bernabéu y el Clásico aplazado: El problema, bueno, el partido; no lo hemos tenido ahora pero lo tendremos el día 18. No sabemos lo que hubiera pasado, pero vamos a tener que jugar de todas formas, reflexionó el francés sobre el próximo enfrentamiento ante el Barça. Tenemos partidos antes y son esos en los que tenemos que centrarnos, intentó decir a modo de conclusión.

Fue un momento producto de la relajación, porque las ruedas de prensa del técnico del Madrid han pasado, en una semana, de la tensión monopolizada por Bale a una serie de preguntas variadas y relajadas, muchas sobre el buen momento del equipo y de algunos futbolistas: Valverde, Rodrygo o Casemiro. También algunas con más picante, desde el sempiterno Bale a Vinicius, pasando por la tardía forma de Hazard: Lo vemos cada día mucho mejor, no estamos preocupados. Todo el mundo quiere verlo mejor, pero yo lo veo contento y mejorando cada día, dijo sobre el belga entre sonrisas.

Los mensajes de unidad y equipo del francés cobran sentido con el buen momento del equipo, aunque los minutos van determinando prioridades de Zidane: No tengo un plan A, otro B o C. Cada tres días tengo que hacer un equipo y dejar fuera a jugadores. Eso es lo que más me molesta, intentó justificar.

Bale sigue de baja

Ante el Betis, este sábado a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu, Zidane no podrá contar con James, recién llegado a Madrid tras disfrutar de permiso de paternidad; ni Bale, que sigue sin entrenar con el grupo después de jugar con su selección, hace ya tres semanas. Este tema ya es antiguo. Ha vuelto, está aquí y trabajando. No está disponible, pero está mejor, dijo Zidane sobre el galés en las preguntas aisladas en las que se le mencionó. Habrá que sacarle al él para que hable, terminó sugiriendo

Tampoco estarán ante los de Rubi, que salvó el puesto entre semana con un gol de Fekir casi en el descuento para ganar ante el Celta (2-1); los lesionados Nacho y Asensio. El mallorquín, que se lesionó en pretemporada, apareció por el campo de entrenamiento de Valdebebas aunque para seguir con su proceso de recuperación.