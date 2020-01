Zidane: "Estos jugadores son la hostia"

En medio de una gran racha de resultados, alimentada con goles de cabeza, el Madrid visita este miércoles una plaza histórica como Zaragoza (21.00), ahora en Segunda, para jugar octavos de final de Copa del Rey.

El entrenador del Madrid, tan criticado por mantener la calma y un aparente inmovilismo en los peores momentos, no varía su tono en el éxito. Zinedine Zidane está viviendo su mejor momento de la segunda etapa en el banquillo blanco y lo muestra en sus comparecencias públicas con una galería de mensajes a medio camino entre los tópicos del fútbol y cualquier libro de autoayuda: No se puede ganar siempre, pero lo importante es darlo todo. Queremos hacerlo bien. Es un partido importante ante un rival exigente que puede ascender. Tenemos que ser intensos, y así muchas respuestas. Estos jugadores son la hostia, un equipazo. Me ilusiona venir cada día a trabajar con ellos, terminó su discurso en todo alto, en medio de un agradecimiento por la oportunidad al club ante una pregunta dispuesta para su reivindicación personal.

El momento de quietud crítica que vive el Madrid se refleja en una rueda de prensa con preguntas sobre los cedidos, sobre el rival, sobre el formato de Copa, sobre el estilo de juego o sobre el Barça. Cada uno tiene sus preocupaciones, y yo tengo las mías. Todos los entrenadores sabemos cómo es nuestro trabajo y lo vivimos así, respondió Zidane a la demanda de un mensaje para su homólogo en el Camp Nou, Quique Setién.

Aún así, la Copa es el único título que Zidane no puede presumir de haber ganado y el bagaje del club en las últimas tres décadas es escaso: Son tres títulos de copa en 30 años, pero el Madrid ha ganado 13 Champions League, reivindicó el técnico. Queremos cambiar esa historia, en ello estamos, amplió después.

La vuelta de Bale

Entre las notas discordantes con el idílico momento de Zidane el Madrid siempre está Gareth Bale, que se entrenó con el grupo en los minutos de la sesión abiertos a la prensa: A algunos les pasa algunas cosas, pero ya veréis quién está convocado Están casi todos perfectos, terminó diciendo el entrenador, en medio de un circunloquio sin contenido, para confirmar que el galés está disponible para volver a jugar en Copa como ya hiciera en Salamanca ante Unionistas.

La buena noticia que espera pronto Zidane es Hazard: Ha vuelto a trabajar en el campo, pero aún no está con el equipo, aclaró el técnico. El belga es, junto a Asensio, la única baja del técnico francés para una convocatoria en la que tendrá que hacer cuatro descartes, además de un Mariano no entrenó por molestias físicas, insistió Zidane ante los rumores de una salida.

El que no se espera que descanse es Casemiro, como ya ha manifestado Zidane en alguna ocasión: Me gusta sacar lo bueno de la plantilla en general, pero te confirmo que juega mucho, reconoció el entrenador.