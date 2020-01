Zidane: "Jovic es el futuro"

Además de los problemas con el gol, la baja de Benzema no ha hecho más que aumentar las suspicacias entre el madridismo, a las puertas de la semifinal de la Supercopa ante el Valencia este miércoles (20.00 horas). Ante las inclemencias, Zidane abandonó por momentos su discurso integrador para centrar las buenas palabras en el previsible sustituto del francés en ataque: un Jovic que no acumula más que decepciones desde que llegó en verano.

Es el futuro del Madrid, sentenció Zidane en la segunda pregunta sobre Jovic. Tiene 21 años y hay que estar tranquilos, es un niño que quiere aprender y es muy bueno. Va a meter muchos goles, y digo eso porque es lo que gusta, pero me interesa más el jugador completo que puede ser, reflexionó el entrenador del Madrid con más diligencia y amplitud que en cualquier otra respuesta. Jovic es, claramente, una opción importante, pero lo veréis mañana, había dicho antes para no terminar de aclarar su presencia en el once.

LAS AUSENCIAS BLANCAS

Además de Benzema, la baja de Bale, al menos para la semifinal (Zidane no quiso aclarar si el galés estaría disponible para una hipotética final), merma las opciones en ataque de un Madrid que, además de con Jovic, tiene a Rodrygo, Vinicius y un cuarto centrocampista como opciones para el ataque. Aunque perdemos a jugadores, las sensaciones son buenas. Me gustaría también tener a Hazard o Asensio aquí, pero también es una oportunidad para el resto. Es lo que toca y hay una plantilla larga, asumió Zidane sobre las ausencias. Tenemos bajas importantes, pero no hay excusas porque tenemos un gran equipo, había dicho antes Varane en la misma sala de prensa.

El entrenador francés centró el tiro en la figura de Jovic, pero sus esperanzas se sustentan más allá, en el buen nivel colectivo que está ofreciendo el equipo: Para atacar bien, primero tenemos que defender. Es lo que estamos haciendo últimamente y tenemos que seguir en esta línea para luego atacar bien. Tenemos que mostrar recursos a nivel ofensivo, reflexionó Zidane ya en Arabia Saudí. Sabemos que podemos mejorar cosas a nivel ofensivo, asumió Varane.