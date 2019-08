Zidane: "No me imagino un Madrid sin Keylor Navas"

Zidane no se mueve de su mensaje inclusivo, en el que caben casi todos, desde el centro de la rumorología de los últimos días: Keylor Navas, hasta los antiguos descartes que, según el técnico francés, han pasado a ser parte importante de la plantilla: Bale y James. Sin palabras sobre posibles fichajes, Zidane no ha desvelado ni deseos ni quejas.

No me imagino un Madrid sin Keylor Navas, no contemplo su salida. Él no me ha dicho que se quiera marchar, está feliz aquí y quiere demostrar que puede jugar. Es un profesional y voy a contar con él", argumentó Zidane sobre las múltiples noticias que sitúan los deseos del costarricense lejos del Bernabéu. No pienso en sustitutos, él está aquí y es importante para nosotros, zanjó la cuestión.

PRIMER PARTIDO EN CASA

El técnico del Madrid compareció antes del segundo partido de Liga, después de ganar en Vigo al Celta, la primera cita con la grada del Bernabéu, este sábado ante el Real Valladolid (19.00 horas), donde Bale apunta de nuevo a titular: Hizo un buen partido en la primera jornada, también a nivel defensivo. Lo único que ha cambiado con Bale es que se va a quedar, y nosotros vamos a contar con el, señaló Zidane, que insistió en sus ideas de inclusión total: Cuento con todos los que están aquí, son jugadores con calidad y ganas de trabajar, reiteró en varias ocasiones.

El discurso es el mismo con James Rodríguez: Estamos contentos de tenerlo, él está contento y vamos a contar con él como con todos, dijo Zidane, aunque el colombiano aún no ha tenido minutos en su nueva etapa de blanco.

James es una de las opciones para sustituir al sancionado Modric, en principio por detrás de Isco, aún con Hazard lesionado, junto a Brahim y Rodrigo. El que ha completado otro entrenamiento con el grupo es el lateral izquierdo Mendy, que ya está integrado en las dinámicas de grupo y podría debutar de forma inminente.

Mariano sigue a parte, entrenando en el interior de las instalaciones, a la espera de una salida que el jugador tampoco parece querer, aunque para el discurso inclusivo no llega tan lejos.