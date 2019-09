Zidane: "No me preocupa nada, sé que tengo a los mejores jugadores"

En la previa del derbi ante el Atlético, con el Madrid líder de La Liga, Zidane apareció relajado, en las antípodas de cómo se presentaba ante los medios hace una semana, cuando todas las preguntas eran una puñalada en la crisis blanca.

Sé que tengo a los mejores jugadores. No me preocupa nada, sabemos que será difícil ante un rival muy bueno, pero ellos también van a tener problemas, aseguró el francés, que se empeñó en restar importancia a la magnitud y las consecuencias del derbi capitalino: No hay nada especial, tenemos un partido y queremos ganarlo, es como siempre, dijo Zidane. Sabemos que sí, respondió con sinceridad ante la posibilidad de que una derrota ante el Atlético desate todas las críticas tapadas por las dos últimas victorias. Pero no pensamos en lo negativo, añadió.

PRUEBA DE FUEGO

El Atlético es la primera prueba de fuego del Madrid líder, que llega después de dos victorias sin goles en contra, ante Sevilla y Osasuna, con una seguridad defensiva que se antoja capital para mantener el curso de victorias en La Liga. Lo que pasó, pasó. Hay un partido cada tres días y hay tres puntos en juego, dijo Zidane cuestionado sobre el buen momento del equipo, igual de aséptico que para analizar los malos momentos.

Pese a los éxitos recientes que han rebajado la presión sobre Zidane, la llegada de un rival de la entidad del Atlético reverdece los recuerdos de los dos grandes naufragios que acumula esta temporada el Madrid: La derrota en Champions hace diez días en París (3-0) y la goleada ante los rojiblancos en pretemporada (3-7). A cambio, el Madrid no tiene para ofrecer grandes triunfos, más bien victorias de subsistencia que han proporcionado un sustento continuo que el Atlético amenaza con volver a interrumpir. Lo único que me preocupa es que mis jugadores estén preparados, insistió Zidane en varias respuestas.

SIN PALABRAS DEL PRECEDENTE

Solo torció el gesto cuando le recordaron el amistoso de pretemporada No tiene nada que ver, respondió seco. Voy a contestar lo mismo, dijo a la siguiente cuestión sobre el tema. Nada, respondió a si habían analizado aquella derrota.

El gran nombre que resuena entre el madridismo es el de Hazard, ya asentado tras su lesión, el único gran fichaje del nuevo proyecto, del que todo el mundo espera su eclosión: Sabemos el jugador que tenemos, en cualquier momento va a responder. Todo el mundo espera más, él lo sabe, pero hay que ir partido a partido. Va a ser el jugador que queremos, contestó Zidane.

VUELVEN ISCO Y MODRIC

Después de las rotaciones ante Osasuna, hasta ocho, ante el Atlético volverán los titulares, desde Courtois hasta Hazard, pasando por el regreso de James y el doble pivote, pese a que en el último entrenamiento antes del derbi han vuelto con el grupo Isco y Modric (siguen fuera Mendy y Asensio), además de Marcelo, aunque el brasileño es duda para el Wanda Metropolitano y Nacho repetiría en el lateral izquierdo. Están mejor, han entrenado con nosotros, veremos cómo lo gestionamos, comentó Zidane.

Con el grupo tampoco estuvo Rodygo, héroe entre semana con un golazo ante Osasuna, que entrenó con el filial y jugará el fin de semana a las órdenes de Raúl González en el Castilla. Sabemos lo que hacemos con él, va a jugar con el Castilla, pero no cambia nada, es jugador de la plantilla, aseguró Zidane.