Zidane: "No voy a prohibir a Bale jugar al golf"

Con cuatro triunfos, y un empate inesperado ante el PSG, en los últimos cinco partidos, la semana del Madrid antes de recibir al Espanyol en el Bernabéu se planteaba en positivo, como una nueva etapa del crecimiento que venía experimentando el equipo. Sin embargo, la sucesión de lesiones que ha sufrido, empezando por la estrella Eden Hazard, ponen a Zidane ante el nuevo reto de mantener el nivel pese a las ausencias, además de la del belga, de Marcelo, Bale, James, Lucas Vázquez y Asensio. Pero el técnico francés parece cómodo ante los retos, sobre todo con viento a favor: Yo no me pongo nota, estoy feliz. Cada día en el Madrid es como un regalo para mí, aún cuando las cosas son complicadas; eso no va a cambiar nunca, comentó relajado este viernes en la previa.

Las rotaciones en el Madrid tendrán lugar este sábado (13.00 horas) de manera forzada ante el Espanyol, antes de afrontar un exigente final de año en Liga ante el Valencia, el Barça y el Athletic.

Bale con el golf

Para los partidos clave en Mestalla y en el Camp Nou, el que más garantías tiene de estar recuperado es Bale, aquejado de los problemas musculares que vienen mermando su regularidad en la temporada. Tuvo molestias al volver de Vitoria y hasta hoy no ha entrenado un poco, pero no con nosotros, confirmó un Zidane cuestionado sobre la prohibición del golf en la concentración de Gales: Yo no voy a impedir nada a Gareth, ni a ningún jugador. Ya son mayores y cada uno sabe lo que tiene que hacer, zanjó el técnico del Madrid.

Mendy volverá a ocupar el lateral izquierdo ante los de Machín: Tiene que mejorar su español, pero está bien adaptado al equipo y ahora tiene la posibilidad de jugar, explicó Zidane ante la lesión de Marcelo. En ataque, Vinicius vuelve a la convocatoria, como poco, después de ser el descarte en los últimos choques importantes ante Real Sociedad o PSG. Es el momento de todos y de él también, pero va a estar con nosotros mañana, confirmó el técnico en su tono bajo habitual para hablar del brasileño.

La inoportuna baja de Hazard

La puerta se abre para Vinicius con la lesión más trascendente del equipo, la de Hazard: Estaba recuperando su juego y estaba mostrando su calidad. Es un contratiempo y una mala noticia, reconoció Zidane. Siempre es jodido, seguro que no está contento. Es un poco más grave de lo previsto, pero tenemos que seguir con los que estén, había asumido el francés antes, que ya da por perdido a Hazard para visitar al Barça.

Pese a los problemas en la enfermería blanca, la visita del Espanyol al Bernabéu no se antoja una empresa sencilla. Los de Machín llegan penúltimos en liga, a cinco puntos de la salvación, y sin una victoria doméstica desde octubre. Espanyol no se merece dónde está actualmente en la tabla. Es verdad que tiene un mal momento de puntos, no de juego. Ni mucho menos jugamos contra el último de la tabla, dijo Zidane en una encendida defensa, más de lo habitual con el rival, del equipo de Machín.