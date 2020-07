Zidane: "Si ganamos no va a ser definitivo"

Después de otro empate en la serie de desdichas del Barça, la Liga está a punto para que el Madrid la encarrile, siempre que consiga ganar ante el Getafe este jueves (22.00 horas). Los blancos aspiran a tener cuatro puntos de ventaja a falta de cinco jornadas, con pleno de victorias después del confinamiento y con los problemas en Barcelona aumentando su favoritismo, así que Zidane tomó el papel de motivador más básico: Si ganamos no va a pasar absolutamente nada, no va a ser definitivo, sentenció el francés.

Zidane afrontó la previa ante el Getafe entre un ambiente de satisfacción, pero pronto se tornó en exigencia. Estamos bien, pero eso no significa nada, dijo antes de sacar el arsenal: Estamos a un punto y quedan 18 por jugar, es la realidad. Hasta que matemáticamente no seas campeon tienes que respetar al rival, van a estar ahí y todos van a hacer lo posible por ganar. Nada de confianza. Voy a decir más, lo he vivido como jugador y sabemos que no hemos ganado nada, nada, expuso con insistencia.

PRIORIDAD AL DESCANSO

Entre los temas recurrentes en Madrid sigue el del descanso, con el calendario comprimido hasta límites insospechados en las tres últimas jornadas, al menos dos con horario unificado y poca previsión de descanso para los blancos: Yo ahí no puedo hacer nada, solo preparar los partidos y descansar. Es lo que hay, insistió en su discurso habitual un Zidane que luego, en otra respuesta, introdujo una variante de queja: Sabemos que, a partir de ahora, va a hacer un calor tremendo. Va a ser muy importante el descanso y la recuperación, dijo el francés.

En cuanto a jugadores, sorprendió la reacción de Zidane a una pregunta sobre Hazard, más comedido que en otras ocasiones respecto a sus problemas físicos en tobillo: Ha tenido un tiempo fuera del campo con dificultades y hay que ir despacio con él, dijo en un tono alicaído. Respecto a la inminente venta de Achraf Hakimi al Inter de Milán, Zidane se sacó fuera de la ecuación: Hay una parte económica y otra deportiva. Es una decisión del club, dijo antes de vaticinar movimiento en las próximas horas.