Zidane siembra la incertidumbre sobre su futuro en el Real Madrid

En la previa de recibir este martes al Getafe (21.00 h), en uno de los partidos aplazados de la primera jornada, volvieron las sonrisas a la comparecencia de Zidane. El francés cambió el semblante, daba igual que fueran preguntas sobre su futuro, también la plaga de bajas que tiene el Madrid, y también que los mensajes que envió con un enfado inédito mantengan toda su vigencia, sobre todo las dudas cada vez más sólidas sobre su continuidad en el banquillo blanco más allá del verano.

El francés, con un tono más relajado, vino a retirar las mismas ideas: “Lo importante es lo que estamos haciendo en el día a día. El otro día pasó lo que pasó, pero… los que estamos aquí nos merecemos poder trabajar”, insistió. Fue más allá, incluso se reviró en alguna respuesta para darle gravedad y amplificar el mensaje de que no va a dimitir, al menos hasta el final de la temporada: ¿Por qué voy a abandonar? Es impresionante, macho”, espetó en una respuesta. “Hay momentos en los que estamos tocados, eso es la vida, pero estoy haciendo lo que me gusta”, amplió a continuación.

Sin embargo, todavía retumba en el madridismo la frase de su citada comparecencia en la que ponía en jaque su continuidad en el Madrid después del verano: “El próximo año hay que cambiar cosas”, dijo con una rotundidad que puso el tema sobre la mesa. Y esa idea también sigue presente en su discurso, con pistas claras de lo que el francés atisba para el futuro cercano del Madrid. “Ya veremos”, es todo lo que dijo sobre las opciones que tiene de cumplir su contrato, firmado hasta junio de 2022. “Vivo el día a día. No me interesa el año que viene porque no sé lo que va a pasar, pero el Madrid necesita competir siempre y seguro que habrá cambios”, había dicho antes.

Un Madrid bajo mínimos

Antes de esos cambios estivales en los que Zidane parece incluirse, el Madrid tiene que lidiar con una temporada con las perspectivas mermadas por la realidad revelada en derrotas. Además, una plaga de bajas ha dejado a los blancos con los servicios mínimos, con solo 11 futbolistas de campo y dos porteros disponibles de la primera plantilla, los justos para confeccionar una alineación.

Además de Courtois y Lunin, Zidane solo tiene disponibles cuatro defensas (Mendy tendrá que volver a jugar de lateral derecho), otros cuatro atacantes (los tres que jugaron en Huesca y Mariano) y tres centrocampistas, por los pelos: Casemiro, Modric y el recién recuperado Isco, que solo ha podido completar un entrenamiento antes del partido. La alternativa al malagueño es el canterano Antonio Blanco, turolense de 20 años, uno de los canteranos que están en la convocatoria.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Mendy, Varane, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Isco o Antonio Blanco; Asensio, Benzema, Vinicius. Técnico: Zinedine Zidane. Bajas: Odriozola, Militao, Ramos, Carvajal, Lucas Vázquez, Valverde, Kroos, Hazard y Rodrygo.

Getafe: Yáñez; Rubén Yáñez; Damián Suárez, Cabaco, Chakla, Matías Olivera; Arambarri, Maksimovic; Kubo, Aleñá, Cucurella; Jaime Mata. Técnico: José Bordalás. Bajas: Djené, Poveda y Chema Rodriguez.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (castellano-manchego).

Estadio: Alfredo Di Stéfano (21.00 h).