Zverev admite su paternidad y niega acusaciones de violencia

Alexander Zverev ha anunciado en las redes sociales su próxima paternidad y ha negado rotundamente, al mismo tiempo, las acusaciones de violencia de una de sus exnovias.

El tenista alemán, reciente finalista del Abierto de Estados Unidos y número 7 mundial, ha confirmado que será el padre del bebé que espera su excompañera, la modelo alemana Brenda Patea, que lo desveló en el diario alemán Bild hace unos días.

En el mismo comunicado, Zverev, de 23 años, desmiente la denuncia de la rusa Olga Sharypova, otra de sus exnovias, que en Instagram le acusa sufrir violencia doméstica.

Sin nombrar nunca a Zverev, Sharypova, ha explicado la dolorosa experiencia vivida en Nueva York, durante el Abierto de Estados Unidos del 2019, en la noche en la que dice fue maltratada por el tenista alemán. “Hubo una discusión y me golpeó la cabeza contra la pared y me dejó tumbada en el suelo. Salí corriendo del hotel descalza. Trató de estrangularme con una almohada, me torció los brazos….estaba realmente asustada por mi vida. Esta no fue la primera vez ni la última en la que me levantaba la mano. ‘Sasha’ se enojó porque llegamos un poco tarde al hotel”, asegura Sharypova que, ese día, se refugió en casa de unos amigos en Nueva York.

Ante esta situación, Zverev ha optado por dar su versión en Twitter. “Los últimos días han sido bastante complicados para mí. Seré padre a los 23 años. Aunque Brenda y yo ya no estamos juntos, tenemos una buena relación y estaré a la altura de mi responsabilidad como padre”, ha escrito el tenista en la red social.

Acusaciones infundadas

En cuanto a las acusaciones de violencia Zverev dice que “son infundadas”. “Me pone muy triste. Nos conocemos desde que éramos niños, compartimos muchas cosas juntos. Lamento que haga estas declaraciones porque simplemente no son ciertas. Teníamos una relación pero se acabó hace mucho. Por qué Olga hace ahora estas declaraciones, ahora, no lo se. Espero que encontremos la manera de tratarnos de forma razonable y nuevamente respetuosa”, concluye Zverev.