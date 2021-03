Zverev triunfa en Acapulco

Alexander Zverev ha conquistado su primer título de la temporada al vencer al griego Stefanos Tsitsipas por 6-4 y 7-6 (3) en la final del torneo de Acapulco.

"Ganar es bueno, pero me sentí tan feliz en mucho tiempo por la atmósfera, jugar ante público, como el tenis debe jugarse. Extrañé eso el último año. Además, sienta bien jugar ante un afición como la mexicana que disfruta viéndome jugar", explicó en rueda de prensa la raqueta número siete del mundo.

El Abierto de Acapulco se disputó con un aforo reducido de unas 2.100 personas, un 30 por ciento de lo que normalmente se permite para evitar casos de la COVID-19. El tenista alemán reconoció que para vencer a Tsitsipas, número cinco mundial, tuvo que modificar su ritmo y así pudo ganar el primer set y conquistar el segundo en el 'tie break'.

Zverev, perdedor de la final del 2019, se vistió con la camiseta de la selección mexicana de fútbol y agradeció a los organizadores del torneo, considerado por los jugadores el mejor ATP 500 del circuito. "Ha sido una de mis semanas más divertidas de los últimos años. Regreso el año próximo", dijo Zverev, quien elogió el juego de Tsitsipas y confió en que a ambos les queden muchas finales de torneos grandes porque son de los mejores del mundo y pertenecen a la misma generación.

"Hice todo lo que pude pero Alex fue superior; pensé que aquí podía ganar mi primer ATP 500, tal vez sea el próximo año. No puedo esperar para regresar", señaló el griego que ha perdido las últimas cinco finales disputadas en torneos de esta categoría..

Sorribes cae en Monterrey

En el torneo femenino de Monterrey, la castelloense Sara Sorribes se quedó a las puertas de su segunda final consecutivos, al caer en las semifinales ante la joven canadiense de 18 años, Leylha Fernández, por 7-5 y 7-5.

"Fue un duro partido. Me faltó aprovechar las oportunidades; cuando hice 'breaks', me faltó confirmarlo. En el segundo set, con el partido 4-4 y 0-40 a mi favor pude cambiarlo todo, pero no sucedió y fue el punto de inflexión", dijo la tenista española.