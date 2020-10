550.000 parados, a la espera de un salvavidas del Gobierno

M ás de medio millón de parados espera desde hace ya meses el subsidio extraordinario anunciado por el Gobierno para aquellos que han agotado su prestación durante la pandemia. Y es que el mazazo que ha supuesto el coronavirus sobre el mercado de trabajo agrava las dificultades para encontrar un nuevo empleo y las facturas a final de mes siguen llegando. La crisis, pese a la incipiente recuperación, avanza y los ingresos entre estos colectivos menguan día a día. Hasta el punto que uno de cada tres desempleados reconoce que acumula retrasos en el pago de sus facturas; según revela un reciente informe de Eurofound. A finales de agosto trascendió que el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales ultimaban un nuevo subsidio extraordinario para 550.000 desempleados en todo el país. Una ayuda de emergencia de 430 euros por persona a percibir durante un periodo de tres meses, según los detalles del último borrador.

Una vez cerradas las conversaciones, con consenso, para la cuarta prórroga de los ERTE, el Ministerio de Trabajo se propone desatascar este nuevo subsidio. Las previsiones del equipo de Díaz son poder reanudar las conversaciones antes de acabar el mes de octubre. El coste del mismo para el erario público ha sido uno de los principales obstáculos hasta ahora, pues en el fondo de la cuestión no hay grandes disensos entre Ejecutivo, patronal y sindicatos.

Miguel Ángel Martínez cumplió hace apenas dos semanas dos años sin trabajo y este final de mes el SEPE no le ingresará ninguna prestación. Llegó a la pandemia sin empleo y durante la misma agotó su prestación. El último trabajo de este barcelonés de 44 años era en una ludoteca y antes venía de varios empleos en el sector sociocultural y recreativo. Una depresión le obligó a dejar su empleo y la caída de ingresos le forzó a dejar su piso y volver a vivir con su madre. «Toda ayuda viene bien, pero si a mi durante tres meses me pagan 430 euros y luego se acaba esa ayuda no me arregla nada. Yo lo que quiero es trabajar. Sentirme útil», afirma. «¿Han necesitado siete, ocho meses para simplemente estos 430 euros durante tres meses?. ¿Por tres meses se están comiendo la cabeza? Esto ya lo tendrían que haber arreglado hace tiempo», añade.

En España un total de 670.900 familias se encuentran con todos sus miembros en paro y sin ingresos; según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa del INE referentes al segundo trimestre. Una cifra que ha crecido el 23% en el último año. Esa falta de ingresos se traduce en malabarismos cotidianos con los suministros, que no siempre son posibles. Uno de cada tres parados en Europa afirma que está atrasado con el pago de las facturas de los suministros; según un estudio de Eurofound publicado este mes sobre los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral.

«Te ven la edad y ya te descartan. Ni te llaman para la entrevista y te lo dicen a la cara», añade. Ha trabajado en el negocio de la exportación desde los años 80, principalmente bisutería, y habla árabe, francés, inglés, catalán y castellano. «Yo lo que quiero es trabajar, de lo que sea. Lo mío es el negocio, montar otra empresa, pero en este momento no dispongo de dinero... y tampoco acompaña el covid», afirma. «Dos meses más aguanto, luego...», calcula J. B.; sin ingresos desde julio.

Camarero y con contrato de fijo discontinuo, este veterano de la restauración se quedó fuera del erte que realizó el hotel donde trabaja habitualmente, pasó a cobrar el paro y consumió de sus cotizaciones hasta julio, cuando la empresa lo volvió a llamar para trabajar tres días. J.B. reconoce que este septiembre trabajó dando servicio en un par de bodas en negro , por miedo a que esa nueva alta transitoria le supusiera un nuevo problema con el cobro de la prestación. «Te vas quitando de cosas, no fumo, no bebo, casi no salgo de casa… es frustrante», dice. H