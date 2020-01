La acusación popular por el 'caso Tous' asegura que su técnica "es absolutamente ilegal"

La abogada de la Asociación de consumidores y usuarios de joyas Consujoya, que interviene como acusación popular en el 'caso Tous', Magdalena Entradas, ha señalado este miércoles a las puertas de la Audiencia Nacional que la técnica usada por la joyera catalana para fabricar sus piezas "es absolutamente ilegal".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado este miércoles en calidad de personas jurídicas investigadas a Tous y a Applus Laboratories, convocando a sus representantes jurídicos para estudiar la posible "afectación a un número muy importante de productos presuntamente puestos en el mercado con publicidad engañosa o fraudulenta cerca de cuatro millones de piezas".

Asimismo, Pedraz ha requerido a la Unidad de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que informen sobre el oficio que Fiscalía de Córdoba remitió al Ministerio de Industria sobre este asunto. Entradas ha explicado antes de la citación que a pesar de ser abogada de provincial lo tiene "muy claro" y asegura que "la ley está para todo el mundo". "Si la ley no nos gusta, habrá que cambiarla", ha apuntado para luego subrayar que se habla de "estafa" puesto que "se vende una cosa por otra".

LEY DE METALES

La abogada ha repartido a la prensa fotocopias a color de las piezas examinadas de Tous. La asociación a la que representa fue la que interpuso una denuncia contra Tous por estafa señalando que vendían piezas que no cumplían con la ley de metales puesto que en el interior de las mismas contenían otro producto distinto al oro o plata con las que se comercializaban.

"Me hace gracia cuando dicen que no venden oro al peso, bien. Puedes comprar un cinturón de Gucci y pagar una fortuna, y ser de plástico. Pero no puedes decir que el cinturón es de piel y pagar además de la marca la piel. Las marcas son una cosa y el material y el mensaje que se le da al consumidor es otra", ha apostillado Entradas. Tras esto ha añadido que esta citación llega tras un año de trabajo, que la justicia lleva su tiempo y que "no es fruto de un día, ni capricho, ni manía de nadie".