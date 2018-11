Las autoescuelas imploran al Gobierno que cumpla con los examinadores

El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, ha emplazado este sábado al Gobierno a cumplir los compromisos en materia de mejoras salariales adquiridos con los examinadores de tráfico para evitar la nueva convocatoria de huelga realizada por este colectivo. El pasado mes de mayo, todos los grupos parlamentarios del Congreso respaldaron por unanimidad una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para que este colectivo recibiera un complemento salarial de 250 euros al mes este año tras la huelga que protagonizaron el año pasado.

Después de los cinco meses de huelga de 2017, la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) ha vuelto a convocar un paro en el sector ante el retraso en el cobro de ese complemento, una situación "incomprensible", a juicio de Báez, que ha emplazado al Ejecutivo a adoptar de manera urgente los trámites oportunos para solucionarlo. En concreto, Asextra registró ayer en la Delegación del Gobierno en Andalucía un preaviso de convocatoria de huelga del colectivo examinador: los paros serían a jornada completa y estarían comprendidos entre el 10 y el 21 de diciembre, ambos días incluidos.

Evitar la dejadez

"La voluntad social de Gobierno no puede frenarse y llevar a la ruina a un sector que todavía está sufriendo las consecuencias de la huelga del año pasado, por eso le urgimos a que no caiga en una dejadez que impida la puesta en marcha de un acuerdo del Congreso", ha añadido. Según el presidente de la CNAE, la huelga del pasado año "hizo mucho daño" al gremio y hay determinados territorios donde todavía no se han recuperado de sus consecuencias, lo que genera en algunos casos esperas de hasta dos meses para examinarse, dado que, en el conjunto de España, serían necesario contar con 230 examinadores más.

Báez ha hecho estas afirmaciones durante su participación, junto al director general de Tráfico, Pere Navarro, en la 48 Convención Internacional de Autoescuelas, en la que se ha presentado un estudio sobre la formación presencial teórico-práctica obligatoria para la obtención del permiso de conducir en España. El informe revela que cerca del 90% de los conductores españoles considera que esa formación presencial en la autoescuelas debe ser obligatoria para obtener el permiso de conducir, una medida ya implantada en el 83% de los países europeos. En este sentido, Navarro, que anunció recientemente que el Gobierno legislaría para implantar un número mínimo de clases presenciales, ha señalado que la noticia no es tanto que ahora se adopte esta medida sino el hecho de que hasta ahora no se hiciera.

Error de siempre

Además, ha incidido en que el carné de conducir se puede obtener sin ninguna hora presencial, "un error que se viene arrastrando" y una "asignatura pendiente" por lo que ahora se abre una oportunidad "para poner en valor la formación y las autoescuelas". Para el director general de Tráfico, esa medida forma parte de una apuesta por la seguridad vial que en el conjunto de Europa se vincula a la necesidad de contar con una movilidad "segura, conectada y limpia" que se debe abrir camino a través las ordenanzas municipales de los distintos ayuntamientos.

A las normativas municipales deben añadirse, ha apuntado, el diseño de movilidad por parte de empresas y de polígonos industriales dado que, en ese ámbito, las compañías y las ciudades se juegan también "una parte de su competitividad futura".